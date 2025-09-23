Словаччина і Польща вимагатимуть у ЄС грошей для захисту своїх фермерів від імпорту з України

Словаччина та інші сусідні з Україною країни ЄС вимагатимуть створення спеціального фонду для підтримки фермерів, що постраждали від імпорту української агропродукції.

Про це заявив міністр сільського господарства країни Ріхард Такач, повідомляє TASR.

За його словами, нинішні параметри доступу української продукуції на ринок ЄС відрізняються від попередніх обіцянок Єврокомісії.

Такач стверджує, що замість додаткового збільшення квот на 25%, Єврокомісія тепер говорить про їх підвищення на 400-500% для меду та цукру. Це, на його думку, означає суттєво більші обсяги безмитного імпорту.

Міністр також висловив сумнів у якості та безпечності української продукції, заявивши, що європейські фермери дотримуються суворих стандартів, яких, за його словами, не дотримуються українські виробники. Він додав, що українським експортерам вигідніше збувати товар у прикордонних країнах ЄС, уникаючи дорогого транспорту на Захід.

Словацький міністр наголосив, що уряд країни тиснутиме на Єврокомісію не лише через профільне міністерство, а й через прем’єра, вимагаючи створення окремого фонду в межах нової фінансової архітектури та спільної аграрної політики для прикордонних з Україною держав.

За його словами, усі сусіди України мають діяти спільно щодо збільшення квот і запуску компенсаційного механізму. Такої ж позиції він досяг у понеділок із польським колегою, додав словацький міністр.

Держсекретар Міністерства сільського господарства Польщі Стефан Краєвський підтвердив, що сусідні держави обговорюють торговельні відносини з Україною. Він наголосив, що підтримка України поєднуватиметься з турботою про фермерів, переробників та бізнес у країнах ЄС.

Раніше повідомлялось, що Аргентина вперше за тривалий час вийшла у лідери за обсягом постачання соняшникового шроту до ЄС, обійшовши Україну.