Словаччина і Польща вимагатимуть у ЄС грошей для захисту своїх фермерів від імпорту з України

Словаччина та інші сусідні з Україною країни ЄС вимагатимуть створення спеціального фонду для підтримки фермерів, що постраждали від імпорту української агропродукції.

Про це заявив міністр сільського господарства країни Ріхард Такач, повідомляє TASR.

За його словами, нинішні параметри доступу української продукуції на ринок ЄС відрізняються від попередніх обіцянок Єврокомісії.

Такач стверджує, що замість додаткового збільшення квот на 25%, Єврокомісія тепер говорить про їх підвищення на 400-500% для меду та цукру. Це, на його думку, означає суттєво більші обсяги безмитного імпорту.

Міністр також висловив сумнів у якості та безпечності української продукції, заявивши, що європейські фермери дотримуються суворих стандартів, яких, за його словами, не дотримуються українські виробники. Він додав, що українським експортерам вигідніше збувати товар у прикордонних країнах ЄС, уникаючи дорогого транспорту на Захід.

Словацький міністр наголосив, що уряд країни тиснутиме на Єврокомісію не лише через профільне міністерство, а й через прем’єра, вимагаючи створення окремого фонду в межах нової фінансової архітектури та спільної аграрної політики для прикордонних з Україною держав.

За його словами, усі сусіди України мають діяти спільно щодо збільшення квот і запуску компенсаційного механізму. Такої ж позиції він досяг у понеділок із польським колегою, додав словацький міністр.

Держсекретар Міністерства сільського господарства Польщі Стефан Краєвський підтвердив, що сусідні держави обговорюють торговельні відносини з Україною. Він наголосив, що підтримка України поєднуватиметься з турботою про фермерів, переробників та бізнес у країнах ЄС.

Раніше повідомлялось, що Аргентина вперше за тривалий час вийшла у лідери за обсягом постачання соняшникового шроту до ЄС, обійшовши Україну.

+2
Я так розумію, "хвермери" піддаються жорстокому геноциду?
23.09.2025 15:07 Відповісти
+1
Може хвермери зможуть більше заробити, блокуючи кордон, а не працюючи у полі, рашка за це щедро платить
23.09.2025 15:12 Відповісти
+1
Підозріло довго мовчить, найвеличніший політик **********, хоча б нічого в рот не взяв...
23.09.2025 15:14 Відповісти
Я так розумію, "хвермери" піддаються жорстокому геноциду?
23.09.2025 15:07 Відповісти
Дебилы, ***** (с)
23.09.2025 15:10 Відповісти
Рольники рулять ! Поляки будуть першими, хто не дасть нам вступи до ЄС.
23.09.2025 15:12 Відповісти
Може хвермери зможуть більше заробити, блокуючи кордон, а не працюючи у полі, рашка за це щедро платить
23.09.2025 15:12 Відповісти
Підозріло довго мовчить, найвеличніший політик **********, хоча б нічого в рот не взяв...
23.09.2025 15:14 Відповісти
Єврокомісія представляє інтереси всіх країн, членів союзу, а не лише деяких, які розжиріли на німецьких грошах та повірили в свою винятковість.
Якби французькі чи бельгійські фермери у свій час робили такий галас, то ні Польща ні Словаччина до сих пір не були б членами ЄС.
Здорова, ринкова конкуренція - це абсолютно позитивне явище.
23.09.2025 15:18 Відповісти
Так всі фермери в ЄС і так дотаційні з бюджету ЄС.. що ще тре полякам, їм і так платять
23.09.2025 15:23 Відповісти
У ***** попросіть. Він вам безпілотниками вишле.
23.09.2025 15:27 Відповісти
Україна це ганебне в промисловому відношенні явище - лише 10% експорту не є сировиною і пройшло хоч одну стадію переробки. Іншими словами, ми ідіоти світового масштабу не здатні навіть виготовити муку з зерна і продати її в шість разів дорожче. А на фуя нашим латифундистам заморочуватися? Їх мало. Всього 100 сімей на всю країну і їм вистачає на ікру, шмотки, мазератті і вілли в Іспанії та на Лазурному березі. " - А нам? - Фуй вам!, нарада закінчена всі по домам..." Ну от ніхто в світі не продає зерно в Африку по 67 доларів за тону при світовій ціні 356 доларів за тонну. А ми продаєм! Вперто, тупо як ті "миші жеремо кактус" і обрали хрипатого блазня з нацменшини президентом... Сором і ганьба.
23.09.2025 15:27 Відповісти
9600 ціна пшениці на одеському терміналі, куплю у тебе по не за 67 а за 100, чи лише базікати ..
показати весь коментар
Я хочу заспокоїти наших патріотів, які підтримують так званий сільськогосподариський олігархат. Всі прекрасно знають, що торгують зерном і таким подібним не вуйки , а крупний бізнес, який володіє тисячами гектарами в Україні. Добре , торгуйте, але виникає питання, чому хліб дорожчий за росіянський, чому м'ясо, олія дорожчі чим в росії. Хлопці вам віддали землі,то хоч поверніть народу якийсь відсоток, а не собі любимим. Безумовно,що в Україні землі родючі, а значить і урожаї вищ і це не ваша заслуга , але дайте народу дешевше ! Та навіть яйця для ЗСУ не продавайте за 17 грн!
23.09.2025 15:28 Відповісти
Мразота!
23.09.2025 15:36 Відповісти
аграрний гєна цид😂
23.09.2025 15:39 Відповісти
С каких пор вообще фермер, из чуть ли не самого твердого столпа любого общества, превратился в гнойную сиську которая высасывает молоко из детей?
Вот я был знаком с одним фермером который получал бабло за то что не выращивает табак. Куча таких в Польше и Литве получает бабосики просто потому что у них есть земля.
Что дальше?
Будут платить зарплаты тем у кого есть пара грядок за домом? Или тем у кого их нет?
23.09.2025 15:44 Відповісти
Фермери безрукі? Або не вміють працювати?
23.09.2025 16:01 Відповісти
Так вроді ж українські фермери не реалізовують свою продукцію в Словаччині чи Польщі?
23.09.2025 16:10 Відповісти

