Аргентина витісняє Україну з ринку соняшникового шроту в ЄС, – АПК-інформ

Аргентина вперше за тривалий час вийшла у лідери за обсягом постачання соняшникового шроту до ЄС, обійшовши Україну.

За даними Єврокомісії, у липні-серпні 2025/26 маркетингового року (МР, липень-червень) ЄС імпортував 118 тис. тонн цієї продукції з Аргентини, або 49% від загального імпорту, тоді як український шрот займав лише 40% ринку (96 тис. тонн), повідомляє агентство "АПК-інформ".

Згідно із українською статистикою, у липні експорт соняшникового шроту з України до ЄС впав приблизно вдвічі і становив трохи більше 50 тис. тонн, а в серпні, за попередньою оцінкою, було відвантажено лише 20-25 тис. тонн – мінімум із жовтня 2021 року. Для порівняння, у сезоні 2024/25 частка України в імпорті соняшникового шроту ЄС становила 62%, Аргентини – 29%.

Ключові чинники спаду поставок з України – зниження літньої переробки насіння соняшнику та сезонно висока пропозиція ріпакового шроту на євроринку, що обмежило попит на соняшниковий продукт, пояснюють аналітики агентства.

Разом із цим, обсяги постачання українського ріпакового шроту до ЄС також впали до найнижчого рівня за понад 5 сезонів (без урахування 2022/23 МР) через зсув строків жнив, слабкі продажі аграріями та дуже низькі обсяги переробки в липні.

За перші два місяці 2025/26 МР ЄС імпортував з України лише 1,6 тис. тонн ріпакового шроту – 1,3% загального імпорту. Наразі на ринку домінує канадський продукт, який займає 84%. Торік у цей період ЄС переважно купував український шрот з часткою 82%.

Раніше повідомлялось, що від початку 2025/2026 маркетингового року (МР, липень-червень) Україна вже експортувала 5,03 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 41,5% менше, ніж на цю дату торік.