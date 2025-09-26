Схема з "липовими" роботами: САП передала до суду справу про розкрадання державних коштів керівництвом міграційної служби
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Державної міграційної служби (ДМС) та інших співучасників у розкраданні 88 млн грн бюджетних коштів.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
За даними розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ), у 2015 році ДМС отримала будівлю для облаштування офісу, після чого підприємець, пов’язаний дружніми стосунками з посадовцями, організував тривалу схему заволодіння коштами. До змови були залучені тодішні керівники та інженер, які замість належного контролю сприяли виведенню бюджетних грошей.
Механізм полягав у спотворенні результатів торгів і укладанні договорів із підконтрольними компаніями, а також у проведенні оплат за невиконані роботи та ненадані послуги. Загальні збитки бюджету оцінено більш як у 88 млн грн.
Підприємцю інкриміновано ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ. Колишньому голові ДМС та його ексзаступнику - ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28; ч. 1 ст. 366 ККУ. Колишньому начальнику профільного управління та інженеру - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ.
Досудове розслідування завершили 5 вересня 2024 року, після чого сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами.
Раніше повідомлялось, що НАБУ і САП завершили слідство у кримінальному провадженні щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування для Збройних Сил.
Наразі матеріали слідства відкрили стороні захисту для ознайомлення, після цього справу скерують до суду.
