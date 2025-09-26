Після зустрічі Ердогана з Трампом, Turkish Airlines заявила про купівлю 225 літаків Boeing, – Reuters

Turkish Airlines (THY) оголосила про закупівлю 75 широкофюзеляжних Boeing 787 і завершення переговорів щодо купівлі 150 вузькофюзеляжних 737 MAX.

Заява пролунала після зустрічі Реджепа Таїпа Ердогана з Дональдом Трампом, повідомляє Reuters.

Зазначається, що у широкофюзеляжному сегменті THY придбає 50 літаків B787-9/10 із твердим замовленням та має опціон ще на 25. Поставки заплановані на 2029-2034. Перемовини щодо двигунів, запасних двигунів і сервісу тривають з Rolls-Royce та GE Aerospace.

За вузькофюзеляжною програмою йдеться про 100 твердих і 50 опціонних 737-8/10 MAX. Розміщення замовлення залежить від успішного завершення обговорень із виробником двигунів CFM International.

Перевізник пояснив, що нові контракти мають підтримати імпульс глобальної експансії. Стратегічно компанія планує до 2035 року сформувати флот із повністю літаків нового покоління та підтримувати середньорічне зростання близько 6%.

Згідно зі стратегією 2023-2033, THY націлена перевищити 800 бортів до 2033 року;, проте станом на кінець червня флот налічував лише 485 літаків. У грудні 2023 року перевізник також замовив 355 літаків Airbus.

Раніше повідомлялось, що Росія звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації ООН (ІКАО) із проханням послабити санкції на запчастини для літаків Airbus і Boeing та транзитні перельоти, назвавши їх "незаконними примусовими заходами".