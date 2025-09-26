У Тернопільській області почав працювати релокований із Сумщини завод
На околиці Збаража Тернопільської області почав працювати завод із виготовлення жерстяної тари. Зараз там уже працює 100 спеціалістів.
Про це повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський, передає ZAXID.NET.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фавор" переїхало в Тернопільську область із Сумщини.
Основні потужності перевезли рік тому й водночас на околиці Збаража розпочинали будівництво нових приміщень. Наразі підприємство наразі виготовляє сучасну жерстяну тару для харчової промисловості.
За даними YouControl, ТОВ "Фавор" засноване понад 25 років тому. Статутний капітал складає понад 4 млн грн. Власниками є вісім жителів міста Сум. Керівник – Сергій Карпенко.
Раніше повідомлялося, що неподалік Збаража Тернопільської області зводять новий завод із виготовлення вафельних напівфабрикатів. Завод будує українська компанія "Лекорна", яке переїхала в область із Харківської області.
До того стало відомо, що у Львівській області запрацює завод із рафінації олії. Його будує компанія "Тайл" – найбільший український виробник металочерепиці – за понад 10 млн євро.
