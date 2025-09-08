БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Найбільший в Україні виробник металочерепиці будує завод із рафінації олії на Львівщині. Інвестиції складають 10 мільйонів євро. ФОТО

На Львівщині будують завод із рафінації олії

У Львівській області запрацює завод із рафінації олії. Його будує компанія "Тайл" – найбільший український виробник металочерепиці – за понад 10 млн євро.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький за результатами візиту на будівництво заводу разом із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Свириденко зі свого боку розповіла, що підприємці Юрій Шкварок та Андрій Цимбаляк, які будують завод, починали свій шлях ще студентами у 2000-х роках з чотирьох хлібних крамничок.

Згодом їхня компанія "Тайл" стала найбільшим виробником металочерепиці та профнастилу в Україні й почала експорт.

У період війни Шкварок і Цимбаляк вирішили диверсифікувати бізнес і зайнятися агропереробкою. 

"Їхній новий завод за 10 млн євро готується до запуску. Все обладнання в ньому – українське: рафінація TAN та лінія PET Pet Technologies – із Чернігова, котельня TEФФ – із Одеси, лінія розливу "Надія" –із Черкас, ємності та наливна установка АКІМ – із Дніпра, силоси "Лубнимаш" – із Лубнів", – розказала Свириденко.

Як повідомлялося, за результатами серпня відвантаження української соняшникової олії на експорт впало до 150 тис. тонн – мінімуму більш як за три роки та другого найнижчого місячного показника майже за 14 сезонів.

До того стало відомо, що ціни на соняшник та соняшникову олію в Україні перевищують світові через низькі запаси наприкінці 2024-2025 маркетингового року, але в новому сезоні експортний попит може знизитися.

це канцероген, пішли на йух, тільки домашня жата олія .
