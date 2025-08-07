БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 523 46

Ціни на соняшник та олію в Україні перевищили світові

Ціни на соняшник та олію в Україні перевищують світові через низькі запаси

Ціни на соняшник та соняшникову олію в Україні перевищують світові через низькі запаси наприкінці 2024-2025 маркетингового року, але в новому сезоні експортний попит може знизитися.

Про це йдеться в повідомленні Електронної зернової біржі.

"В Україні наприкінці 2024-2025 МР спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, викликаний обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку. На цьому тлі внутрішні ціни попиту на сиру соняшникову олію виросли до 58-60 тис. грн за тонну на умовах FCA-завод, що еквівалентно $1160-1200 за тонну, тоді як експортні ціни попиту складають $1135-1145 за тонну на поставки в порт у серпні та $1100 за тонну на поставки у вересні", – сказано в повідомленні.

Як наслідок, невеликі заводи активізували переробку та підняли ціни на соняшник (з олійністю 50%) до 27,5-28 тис. грн за тонну з доставкою на завод.

При цьому ціни попиту на серпневі поставки соняшникової олії до Індії наразі складають $1210-1220 за тонну, до Китаю – $1150  за тонну, до країн Європейського Союзу – $1200-1220 за тонну.

Як зауважили в повідомленні, посушлива погода в Миколаївській та Дніпропетровській областях може зменшити врожай соняшника на 1 млн тонн, але на іншій території України складаються сприятливі для посівів соняшника умови, тому прогноз виробництва залишається на рівні 13,5-14 млн тонн.

"Збільшення виробництва та переробки соняшника в Казахстані майже забезпечує імпортні потреби Китаю завдяки дешевій логістиці, тому в новому сезоні українські переробники конкуруватимуть з російськими за ринку Індії, оскільки в ЄС попит на українську олію знизиться завдяки нарощуванню власного виробництва соняшника та ріпаку", – також ідеться в повідомленні.

За прогнозом Oil World (Німеччина), світове виробництво соняшника у 2025-2026 маркетинговому році виросте порівняно з попереднім сезоном на 4,2 млн тонн, або 7,6%, з 55,1 млн до 59,3 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що прогноз виробництва соняшника в Україні у 2025 році знижено до 13,6-13,7 млн тонн – це всього на 7% більше за торішній мінімум.

До того стало відомо, що в Україні від посухи потерпає щонайменше шість областей, що вплине на зменшення врожаїв.

Автор: 

ціни (3636) зернові (1177) олійні (15) олія (78)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Ціни вищі за світові лише тому,що контролюючі органи в Україні куплені корупціонерами з потрохами
показати весь коментар
07.08.2025 16:23 Відповісти
+8
Та в нас ВСІ ціни давно перевищили світові!
А ось о "світових зарплатах" можемо тільки мріяти.
Як так живемо?
НЕ ЗРОЗУМІЛО!
"Кінець епохи бідності" - Тотальна епоха злиднів.
показати весь коментар
07.08.2025 16:25 Відповісти
+6
Це не ринок, це повна анархія і безвладдя.
показати весь коментар
07.08.2025 16:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ціни вищі за світові лише тому,що контролюючі органи в Україні куплені корупціонерами з потрохами
показати весь коментар
07.08.2025 16:23 Відповісти
Так прикол в тому, всі ті "контролюючі" і є ті самі коропціонери...
така ось херня, малята...
показати весь коментар
07.08.2025 16:34 Відповісти
поляк би Тобі сказав-"так о тім і мувім"
показати весь коментар
07.08.2025 17:07 Відповісти
Та в нас ВСІ ціни давно перевищили світові!
А ось о "світових зарплатах" можемо тільки мріяти.
Як так живемо?
НЕ ЗРОЗУМІЛО!
"Кінець епохи бідності" - Тотальна епоха злиднів.
показати весь коментар
07.08.2025 16:25 Відповісти
Країна мрії преЗЕдента.
показати весь коментар
07.08.2025 16:26 Відповісти
Це не ринок, це повна анархія і безвладдя.
показати весь коментар
07.08.2025 16:26 Відповісти
І при цьому дох... полів засіяні соняхом
показати весь коментар
07.08.2025 16:26 Відповісти
Ну так в нас же слуги урода при владі. Їм треба 30% відкату на кожній пляшці на золоті унітази.
показати весь коментар
07.08.2025 16:29 Відповісти
А во! А знай наших!
Країна ЙОГО мрій!
хоть паржьом!!!!!
показати весь коментар
07.08.2025 16:32 Відповісти
Я, напр., вчора купив половину хліба 400 гр за 5,30 Є (мені його витачає на 5 днів, зберігаю в целофані в холодильнику). У вас мабуть дешевше і ціни далеко не європейські. Скільки у вас коштує 400 грамовий хліб ? Ось у нас дійсно кінець епохи бідності.(
показати весь коментар
07.08.2025 16:33 Відповісти
який в тебе дохід для початку?
показати весь коментар
07.08.2025 16:36 Відповісти
Ну то тоді , замість хліба можна купити сир, ковбасу . Якщо пенсіонер має пенсію 2000 грн, то йому буханка хліба за 30 грн буде золота.
показати весь коментар
07.08.2025 16:39 Відповісти
Пенсія менше 2000, середня по Франції.Не знаю як сюди втиснути фотки, виклва би фактюру за світло і страховку машини, ви б охреніли.
показати весь коментар
07.08.2025 16:41 Відповісти
євриків, а не гривень. Хоча офіційно середня пенсія у Франції складає близько 1400 євро на місяць.
Не 130, а 1400...
800+ євро отримують наші пенсіонери, які заробили у Франції мінімальний стаж. Така собі добавка до нашої, скажімо 80...
показати весь коментар
07.08.2025 16:53 Відповісти
Тут всьо рахують в брут. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=retraite+*****+en+france
показати весь коментар
07.08.2025 16:59 Відповісти
Мінімальний стаж в Франції 43,5 року.
показати весь коментар
07.08.2025 17:01 Відповісти
Однокласниця в Парижі, орієнтовно, десь з початку двотисячних. Вже ту пенсію заробила (25 років). При тому, що не завжди і офіційно працювала...
показати весь коментар
07.08.2025 17:16 Відповісти
То може мати десь 600-800 Є. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=retraite+minimum+en+france
показати весь коментар
07.08.2025 17:22 Відповісти
А я про що?
800 євро то як наших шість(!!!) середніх
показати весь коментар
07.08.2025 17:26 Відповісти
Тут до Макрона були пенсії і по 400 Є, в основному в жінок фермерів. Потім Макрон виправив це бо на такі гроші прожити наможливо навіть на фермі, але вони якось виживали, грядки копали, бульбу, помідори і т.п. вирощували і так жили, Але грядки можна обробляти поки є злоров'я їх обробляти.
показати весь коментар
07.08.2025 17:32 Відповісти
ти з Львівщини?
показати весь коментар
07.08.2025 17:36 Відповісти
Я з Франції, мама була з Львівщини.
показати весь коментар
07.08.2025 17:37 Відповісти
Бульба вона й в Парижі бульба.
А в нас кажуть бараболя...
показати весь коментар
07.08.2025 17:39 Відповісти
Нє-а, pomme de terre a Paris.
показати весь коментар
07.08.2025 17:42 Відповісти
Ти звідки "бараболя" ?
показати весь коментар
07.08.2025 17:45 Відповісти
https://maximum.fm/yak-nazivayut-kartoplyu-u-riznih-regionah-********-koloritni-slovechka_n140308
показати весь коментар
07.08.2025 18:07 Відповісти
Пенсію їй дали по віку, мігнімальну.
показати весь коментар
07.08.2025 17:23 Відповісти
А я вчора отримав пенсію (43 роки трудого стажу), аж цілих 87 доларів! То на місяць, якщо що...
У вас, напевно пенсії і зарплати нижчі, європейські...
Ну і не звізди, 0,5 кг хліба в Нідерландах (одна з найдорожчих країн ЄС) не вище 1,5 еврика. В Україні, в найбіднішій країні Європи ті ж 0,5 кг можуть коштувати від 21 грн до 43 грн, злежно від якості того хліба. Думаю, що у вас за 21 грн хіба голубів годують...
А тому ще раз, не звізди...
показати весь коментар
07.08.2025 16:41 Відповісти
Франція найдорожча країна в ЄС.
показати весь коментар
07.08.2025 16:45 Відповісти
з середньою пенсією в 130 євриків?
на місяць, а не на день...
показати весь коментар
07.08.2025 16:49 Відповісти
Середня брут: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=retraite+*****+en+france
показати весь коментар
07.08.2025 17:03 Відповісти
В Польщі 400 г хлібина - від 0.8 до 2.0 € (від пром. випіку до "крафтового").
"Соціальний" (600 г, цілком прийнятної якості) 0.5 €.
показати весь коментар
07.08.2025 16:46 Відповісти
Я не в Польщі. На канікули позакривали всі хлібні, поїали на море, приходиться купляти що є в наявності.
показати весь коментар
07.08.2025 16:48 Відповісти
який в тебе дохід для початку?
показати весь коментар
07.08.2025 16:51 Відповісти
1861
показати весь коментар
07.08.2025 16:53 Відповісти
Тут багаті мають багато тисяч, багато багато тисяч.
показати весь коментар
07.08.2025 16:55 Відповісти
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=retraite+*****+en+france
показати весь коментар
07.08.2025 16:57 Відповісти
У зеленського пояснили, що це експеримент,
який мусить показати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.
показати весь коментар
07.08.2025 16:46 Відповісти
А я сало купую по 30 грн кіло і топлю смалець та щн маю шварки і на їхню отравлену хімією олію поклав великий болт.
показати весь коментар
07.08.2025 16:47 Відповісти
щасливець....
показати весь коментар
07.08.2025 16:52 Відповісти
СЮР....

на всякий случай, если кто не знает, Украина лидер по производству подсолнечного масла:

Пять лидеров по производству подсолнечника:

Украина - 16,5 млн т; россия - 15,3 млн т;Аргентина - 3,3 млн т;Румыния - 3,3 млн т;Китай - 3,3 млн т.
показати весь коментар
07.08.2025 17:05 Відповісти
по состоянию на 2020 г
показати весь коментар
07.08.2025 17:06 Відповісти
Так звісно шо бариги повивозили за кордон. А українці повинні ще й платити за їхню жадібність.
показати весь коментар
07.08.2025 18:14 Відповісти
Це при барігах ми були лідером в поставці соняшникових. От тоді намучились. Тепер ржом і чекаємо коли вже ж на кінець настане "хуже нє будєт".
показати весь коментар
07.08.2025 18:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 