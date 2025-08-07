Ціни на соняшник та олію в Україні перевищили світові

Ціни на соняшник та соняшникову олію в Україні перевищують світові через низькі запаси наприкінці 2024-2025 маркетингового року, але в новому сезоні експортний попит може знизитися.

Про це йдеться в повідомленні Електронної зернової біржі.

"В Україні наприкінці 2024-2025 МР спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, викликаний обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку. На цьому тлі внутрішні ціни попиту на сиру соняшникову олію виросли до 58-60 тис. грн за тонну на умовах FCA-завод, що еквівалентно $1160-1200 за тонну, тоді як експортні ціни попиту складають $1135-1145 за тонну на поставки в порт у серпні та $1100 за тонну на поставки у вересні", – сказано в повідомленні.

Як наслідок, невеликі заводи активізували переробку та підняли ціни на соняшник (з олійністю 50%) до 27,5-28 тис. грн за тонну з доставкою на завод.

При цьому ціни попиту на серпневі поставки соняшникової олії до Індії наразі складають $1210-1220 за тонну, до Китаю – $1150 за тонну, до країн Європейського Союзу – $1200-1220 за тонну.

Як зауважили в повідомленні, посушлива погода в Миколаївській та Дніпропетровській областях може зменшити врожай соняшника на 1 млн тонн, але на іншій території України складаються сприятливі для посівів соняшника умови, тому прогноз виробництва залишається на рівні 13,5-14 млн тонн.

"Збільшення виробництва та переробки соняшника в Казахстані майже забезпечує імпортні потреби Китаю завдяки дешевій логістиці, тому в новому сезоні українські переробники конкуруватимуть з російськими за ринку Індії, оскільки в ЄС попит на українську олію знизиться завдяки нарощуванню власного виробництва соняшника та ріпаку", – також ідеться в повідомленні.

За прогнозом Oil World (Німеччина), світове виробництво соняшника у 2025-2026 маркетинговому році виросте порівняно з попереднім сезоном на 4,2 млн тонн, або 7,6%, з 55,1 млн до 59,3 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що прогноз виробництва соняшника в Україні у 2025 році знижено до 13,6-13,7 млн тонн – це всього на 7% більше за торішній мінімум.

До того стало відомо, що в Україні від посухи потерпає щонайменше шість областей, що вплине на зменшення врожаїв.