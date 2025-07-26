Цього року знову буде неврожай соняшника, проте ціни суттєво не зростуть, – "АПК‑Інформ"

Прогноз виробництва соняшника в Україні у 2025 році знижено до 13,6-13,7 млн тонн – це всього на 7% більше за торішній мінімум.

Головна причина – весняна прохолода, дефіцит ґрунтової вологи та локальні спека й град, що найбільше вдарили по південних і східних областях, де зосереджено половину посівних площ олійної, повідомляє галузеве агентство "АПК-Інформ".

Деякі аграрії повідомляють про дуже поганий стан посівів, внаслідок чого ухвалюються рішення про дискування таких полів і підготовку до озимої сівби. В ряді областей в липні посіви страждали від високих температур, також локально фіксувався град.

Аналітики зазначають, що частково втрати компенсує краща ситуація в центрі, на заході та півночі країни, де погода була м’якішою, однак суттєвого приросту валового збору це не дасть.

Водночас агентство наголошує, що очікувати різкого здорожчання насіння в новому сезоні не варто, оскільки:

переробники навчились уникати збиткової маржі, коригуючи обсяги роботи;

невисока ціна соняшникової олії й готовність ключових імпортерів швидко переключатися на альтернативні рослинні жири обмежують потенціал для ралі;

запроваджені експортні мита на сою та ріпак можуть збільшити пропозицію сировини для українських олійно‑екстракційних заводів, посилюючи їхню переговорну позицію на внутрішньому ринку.

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Раніше повідомлялось, що в Україні від посухи потерпає щонайменше шість областей, що вплине на зменшення врожаїв.