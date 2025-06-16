Євросоюз відкрив ринок для українського насіння олійних культур та буряка

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про визнання еквівалентності української системи сертифікації насіння буряка, соняшнику, ріпака та сої вимогам законодавства ЄС.

Про це йдеться в повідомленні Мінітерства аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, рішенням внесено зміни до Директиви 2003/17/ЄС, що надає окремим країнам статус еквівалентності у сфері польових перевірок та виробництва насіння. Це означає, що насіння вищезазначених культур, вироблене та сертифіковане в Україні, відповідає стандартам ЄС та може експортуватися на ринок Євросоюзу.

"Визнання еквівалентності підтверджує, що національні процедури України забезпечують ті самі гарантії щодо характеристик насіння, правил експертизи, ідентифікації та контролю, що й вимоги ЄС. Таким чином українські насіннєві компанії отримують нові можливості для експорту, а європейські компанії – для розширення географії виробництва", – сказано в повідомленні.

Рішення набуде чинності через 20 днів після його офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-квітня 2025 року експорт українських товарів становив $13,31 млрд, або 93,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Перед тим стало відомо, що експорт борошна та круп із України в Євросоюз опинився під загрозою при тому, що 75% їхнього експорту припадає на ЄС.