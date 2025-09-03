Експорт української соняшникової олії впав на чверть. У чому причина?

За результатами серпня відвантаження української соняшникової олії на експорт впало до 150 тис. тонн – мінімуму більш як за три роки та другого найнижчого місячного показника майже за 14 сезонів.

Поставки зменшилися за всіма основними напрямками, зокрема взагалі не фіксувалося експорту до Індії, повідомляє агентство "АПК-Інформ".

Також зазначається, що за підсумками 2024/25 маркетингового року (МР, вересень-серпень) експорт становив лише 4,73 млн тонн, що на 24% менше, ніж торік, і є мінімумом за останні три сезони. На зниження вплинули сезонне скорочення пропозиції насіння на внутрішньому ринку, очікування імпортерів на дешевшу олію з нового врожаю та слабка маржинальність переробки на тлі меншого врожаю соняшнику у 2024 році.

Попри серпневу паузу, за сезон ключовими ринками збуту стали Індія – 767 тис. тонн (+44% до 2023/24 МР), Іспанія – 656 тис. тонн (+11%) та Італія – 504 тис. тонн (+28%).

В той же час, складний рік для переробників стимулював переорієнтацію на сою та ріпак і активізував дискусію щодо "соєво-ріпакових правок", покликаних підтримати внутрішню переробку.

Раніше повідомлялось, що аграрії почали збір врожаю соняшника та сої.