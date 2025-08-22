Жнива-2025: Аграрії почали збір врожаю соняшника та сої

Станом на 22 серпня в Україні розпочалися жнива соняшника й сої.

Зокрема, вже обмолочено перші 3,2 тис. га соняшника: 2,2 тис. га в Одеській області та 1 тис. га – у Дніпропетровській, повідомляє галузеве видання Latifundist.com із посиланням на оперативні дані Мінекономіки.

В результаті намолочено 1,8 тис. тонн соняшника за врожайності всього 5,6 ц/га. Для порівняння, середня врожайність по Україні в минулому році складала 21 ц/га, що майже в 3,8 раз перевищує поточну.

Щодо сої, то наразі обмолочено 0,03 тис. га в Харківській області, зібрано 0,1 тис. тонн з врожайністю 26,7 ц/га, що на 16% вище за середній показник минулого сезону (23 ц/га).

Зазначається, що кампанія зі збору ріпаку фактично на фініші, вже обмолочено 1,28 млн га (101% від плану), зібрано 3,16 млн тонн за середньої врожайності 24,7 ц/га, що на 11% менше ніж торік (27,8 ц/га).

Раніше повідомлялось, що станом на 22 серпня в Україні обмолочено 6,7 млн га, що становить понад 60% усіх площ під ранніми зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 27,25 млн тонн збіжжя.