Жнива-2025: Аграрії вже намолотили понад 27 мільйонів тонн зерна. Це все ще менше, ніж торік

Станом на 22 серпня в Україні обмолочено 6,7 млн га, що становить понад 60% усіх площ під ранніми зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 27,25 млн тонн збіжжя.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Основна частка зібраного врожаю припадає на:

пшеницю – обмолочено з 4,9 млн га, з яких зібрали майже 21 млн тонн;

ячмінь дав 4,97 млн тонн із понад 1,3 млн га;

гороху зібрали 582 тис. тонн при обмолоті 259 тис. га;

решту 685 тис. тонн сформували інші зернові та бобові.

Найвищі показники збору зерна традиційно демонструє південь: Одеська область зібрала понад 3,44 млн тонн, обмолотивши 1,1 млн га; на Вінниччині намолочено майже 2,4 млн тонн зерна з 424 тис. га; Кіровоградщина звітує про 2,2 млн тонн зі 533 тис. га.

Також завершується й кампанія зі збирання ріпаку, якого вже зібрано майже 3,2 млн тонн із майже 1,3 млн га.

Для порівняння, торік станом на 23 серпня українські аграрії намолотили понад 32 мільйона тонн зернових та олійних культур. Зокрема, пшениці було намолочено майже 21,74 млн тонн, ячменю – 5,5 млн тонн, гороху – 459 тис. тонн та ріпаку – 3,36 млн тонн.

