Жнива-2025: Українські аграрії намолотили майже 25 мільйонів тонн зерна

Станом на 15 серпня в Україні обмолочено 6,2 млн га, що становить понад 55% усіх площ під ранніми зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 24,81 млн тонн збіжжя.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Основну частка зібраного врожаю припадає на:

пшеницю – обмолочено з 4,4 млн га, з яких зібрали майже 19 млн тонн (залишилось обмолотити лише близько 10% площ);

ячмінь дав 4,73 млн тонн із понад 1,2 млн га;

гороху зібрали 574 тис. тонн при обмолоті 230 тис. га;

решту 513 тис. тонн сформували інші зернові та бобові.

Найвищі показники збору зерна традиційно демонструє південь: Одеська область зібрала понад 3,42 млн тонн, обмолотивши 1,1 млн га. На Кіровоградщині намолочено майже 2,2 млн тонн зерна, з 533 тис. га, а Вінниччина звітує про 2,1 млн тонн зі 338 тис. га.

Поступово завершується й кампанія зі збирання ріпаку, якого вже зібрано понад 3 млн тонн із майже 1,2 млн га.

Поряд з цим зазначається, що в Кіровоградській і Дніпропетровській областях почали збирати урожай гречки.

Для порівняння, торік станом на 16 серпня українські аграрії намолотили понад 28,5 мільйона тонн зернових та олійних культур. Зокрема, пшениці було намолочено майже 21,7 млн тонн, ячменю – 5,5 млн тонн, гороху – 459 тис. тонн та ріпаку – 3,36 млн тонн.

