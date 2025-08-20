"Епіцентр" став співвласником компанії для будівництва зернового терміналу у порту "Південний"

Група "Епіцентр К" Олександра та Галини Герег разом із родиною Урбанських готуються до будівництва у "Південному" сучасного зернового терміналу із річною потужністю перевалки 5 млн тонн.

Зокрема, підконтрольна Герегам кіпрська компанія стала співвласницею фірми, яка має ділянку для будівництва, повідомляє видання latifundist.com.

Так, у 2025 році кіпрська компанія "Касабланка Шиппінг Лімітед", засновником якої є ТОВ "Епіцентр К", придбала 32,61% у компані ТОВ "Промтехіновація". Решта 16,48% акцій юрособи належить Анатолію Урбанському, та ще по 25,46% акцій – Катерині та Денису Урбанським.

Ця компанія орендує земельні ділянки під будівництво в акваторії порту "Південний" і поблизу автошляху місцевого значення Т1606, сумарною площею близько 32 га.

"Епіцéнтр К" – група компаній в Україні та найбільший непродуктовий рітейлер України, заснована 2003 року Олександром та Галиною Герегами. Володіє найбільшою в Україні мережею торговельних центрів "Епіцентр" та онлайн-магазином Epicentrk.ua. Група є лідером у сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту на ринку.



Співвласники ТОВ "Промтехіновація" Катерина, Анатолій та Денис Урбанські, за даними Forbes, – це родичі депутата Анатолія Урбанського (група "За майбутнє").

За даними видання, попередніі параметри будівництва терміналу наступні:

5 млн тонн на рік вантажообігу;

потужності зберігання – 250 тис. тонн (близько 50 силосів);

власна залізнична станція на 3 млн тонн на рік (до 5 поїздів щодня);

конвеєрна галерея 1,6 км (1 200 т/год) до причалу довжиною до 350 м із глибиною 16 м і двома перевантажувачами по 1 500 т/год;

запуск планується у 2026 році.

Таким чином, холдинг "Епіцентр Агро" заснований в 2015 році, логічно добудовує свою вертикаль. За цей час компанія наростила зембанк до 170 тис. га, елеваторні потужності – до 2 млн т,онн власне виробництво агропродукції – до 1 млн тонн. Цьогоріч було запущено власний трейдинг. В резульаті, щоб створити потік зерна від поля і до іноземного споживача, компанії залишилось лише побудувати власний термінал, зауважує видання latifundist.

Читайте також: На Львівщині збудують елеватор і сухий порт. Це дозволить зберігати до 30 тисяч тонн зерна

Економіка проекту

Учасники ринку оцінюють інвестиції у проєкт у $160-270 млн (із причальною стінкою та днопоглибленням).

Таким чином, стратегічно термінал дає "Епіцентру" незалежність від сторонніх перевалок і контроль за ланцюжком від поля до судна, а також підвищує цінову конкуренцію й тиск на маржу портової галузі загалом, що в результаті може покращити кінцеві тарифи для фермерів.

Раніше повідомлялось, що "Метінвест" Ахметова показав будівництво на Північному ГЗК, профінансоване Deutsche Bank.