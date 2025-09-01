У Росії через збитки почали зупинятися олійні заводи

У Росії різко скоротилося виробництво соняшникової олії: за підсумками серпня випуск упав на 11% рік до року – до 6,94 млн тонн. При цьому в цілому обсяг виробництва олії в країні знизився на 7% рік до року – до 9,47 млн ​​тонн.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, такі показники пов'язані із зупинкою частини заводів, збитки яких зросли до 20%. Сукупний обсяг переробки в Росії за рік скоротився на 5,7% – до 26,3 млн тонн.

За словами виконавчого директора Масложирового союзу РФ Міхаїла Мальцева, економіка переробки пішла в мінус через збільшення вартості насіння, стагнацію світових цін, зміцнення рубля і мит. Маржинальність нерафінованої олії знизилася з 11,4% за підсумками 2023 року – до 0,6% у першому кварталі 2025 року. У сегменті рафінованої олії показник вищий – 5,9%, але загалом погіршення економіки робить випуск олії малоцікавим для бізнесу.

Так, у березні про зупинення двох підприємств у Краснодарському краї загальною потужністю 3,2 тис. тонн на добу оголосила одна з найбільших агропромислових компаній Росії – "Ефко". Співзасновник компанії "Натуральні продукти" Алексєй Подобєдов говорив навесні, що заводи, що випускають олію, продовжують працювати "в мінус" більше пів року.

За останні 12 місяців експорт соняшникової олії з Росії впав на 11% – до 4,72 млн тонн. При цьому в грошовому вираженні поставки за кордон у січні-липні становили $2,9 млрд, додавши 3% рік до року.

Як повідомлялося на початку серпня, ціни на соняшник та соняшникову олію в Україні перевищують світові через низькі запаси наприкінці 2024-2025 маркетингового року, але в новому сезоні експортний попит може знизитися.

До того повідомлялося, що прогноз виробництва соняшника в Україні у 2025 році знижено до 13,6-13,7 млн тонн – це всього на 7% більше за торішній мінімум.