Інфляція "для бідних" у Росії вища за офіційну у півтора рази: 79% росіян поскаржились на падіння доходів

Попри дані Росстату про 7,8% зростання реальних наявних доходів у першому півріччі 2025 року та збільшення банківських заощаджень на 20% за рік, росіяни цього не відчувають.

За результатами опитування російського фонду ФОМ на початку вересня, 90% респондентів не вважають, що їхні реальні доходи стали вищими, ніж рік тому, повідомляє The Moscow Times.

Зокрема, 41% опитаних відповіли, що доходи не росли, а ціни зростали, 38% – що доходи зростали повільніше за ціни, 11% – однаковими темпами. Найбільше скепсису серед літніх і малозабезпечених: у групі 60+ половина заявили про нульове зростання доходів на тлі подорожчання товарів, ще 35% – про відставання доходів від цін.

Формально пенсії індексували на рівень інфляції за 2024 рік (9,5%), і у 2025-му їх реальна величина на 1,8% вища, ніж торік. Водночас "інфляція для бідних", яку російський аналітичний центр ЦМАКП рахує за споживчим кошиком із більшою часткою продуктів і ЖКП, останнім часом приблизно в 1,5 рази перевищує офіційну, що повністю обнуляє реальне підвищення.

Крім того, дослідники вказують на розрив між офіційною та "сприйнятою" інфляцією. Медіанна оцінка населенням зростання цін у 2025 році тримається біля 15-16% проти 8-10% за Росстатом. Після підвищення тарифів ЖКП з 1 липня сприйнята інфляція зросла до 16,1% у серпні, у вересні знизилась до 14,7%.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Сприйнята" інфляція істотно нижча у тих, хто має заощадження (12,3%), і вища у тих, хто їх не має (16,5%). Водночас частка домогосподарств без заощаджень залишається значно більшою – 64% проти 33% із заощадженнями.

Матеріальне становище за рік, за самооцінкою, не змінилося у 54% опитаних, погіршилося – у 28%, покращилося – у 16%. Прогнози на майбутнє теж стримані – по 33% очікують, що їхні доходи не зростатимуть або зростатимуть повільніше за ціни протягом наступних 12 місяців.

Раніше повідомлялось, що рішення російської влади підвищити мінімальні роздрібні ціни на міцний алкоголь вдарило по попиту.

Так, у січні-серпні цього року продаж горілки в Росії впав на 3,94% рік до року, до 47,82 млн декалітрів (дал), а коньяку – на 9,57%, до 8,19 млн дал.