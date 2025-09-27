Туреччина різко скоротила імпорту російської нафти у вересні. В чому причина?

Імпорт російської нафти Urals до Туреччини у вересні знизився до близько 1,2 млн тонн – мінімуму з квітня.

Трейдери пов’язують спад із конкуренцією інших постачальників і зростанням побоювань щодо західних санкцій, а також закликів президента США Дональда Трампа до країн НАТО зменшити закупівлі російської нафти, повідомляє Reuters.

Для порівняння, за даними LSEG, у червні-липні Туреччина купувала близько 1,6 млн тонн російської нафти.

Водночас Туреччина залишається другим після Індії імпортером морської Urals. Анкара формально не приєдналася до санкцій проти РФ, але дотримується міжнародних правил і обмежень.

Після двогодинних переговорів із Реджепом Таїпом Ердоганом у четвер президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зупинки імпорту російської нафти до Туреччини. У Кремлі відповіли, що торговельно-економічне співробітництво з Анкарою триває і рішення про торгівлю Туреччина ухвалює самостійно.

Основні покупці Urals у Туреччині – нафтопереробна компанія Tupras і контрольований азербайджанською SOCAR нафтопереробний завод STAR. У вересні Tupras придбав близько 700 000 тонн російської нафти, STAR – близько 500 000 тонн, що майже вдвічі менше, ніж у червні-липні, свідчать дані LSEG станом на п’ятницю.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно відкинув тиск США щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв.

Після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом він заявив, що Угорщина не має виходу до моря, а тому не може відмовитися від постачання енергоносіїв трубопроводами без значної шкоди економіці.