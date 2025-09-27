У наглядовій раді "Укренерго" пояснили несподіване звільнення голови компанії Зайченка

У наглядовій раді "Укренерго" назвали причиною звільнення Віталя Зайченка з посади голови правлення компанії позицію Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та втрату довіри.

Зокрема, НКЦПФР "виявила процедурні порушення під час попередніх призначень", повідомили ЕП у наглядовій раді "Укренерго" .

Крім того, ще однією причиною звільнення у наглядовій раді компанії назвали втрату довіри до Зайченка внаслідок певних подій, що відбулися протягом останніх тижнів.

Там також повідомили, що окрім Зайченка були звільнені також усі інші члени правління "з планом поновити їх на посадах якомога швидше".

У наглядовій раді також заявили, що до складу правління увійде Юрій Бойко, колишній багаторічний член наглядової ради компанії.

Зміни у правлінні у наглядовій раді назвали наслідком багатомісячного корпоративного конфлікту, який поставив під загрозу діяльність та фінансову стабільність "Укренерго".

"У травні 2025 року акціонер в односторонньому порядку вніс зміни до статуту компанії, змінивши правила призначення керівників. Крім того, зараз запропоновано новий кодекс корпоративного управління, який містить деякі суперечливі моменти. Ці зміни, внесені без консультацій та з порушенням міжнародних кредитних угод, призвели до продовження технічного дефолту та зупинення реструктуризації боргу, а також надали кредиторам право вимагати негайного погашення кредитів", – йдеться у повідомленні.

У наглядовій раді додали, що ці проблеми були пом'якшені лише запевненнями кредиторам про збереження незалежності компанії.

"У червні 2025 року новопризначений генеральний директор Віталій Зайченко загострив конфлікт, запропонувавши склад правління, що суперечить вказівкам наглядової ради призначати лише внутрішніх кандидатів", – зазначається у повідомленні. Хоча наглядова рада затвердила внутрішню команду, це рішення було оскаржено з процедурних підстав. 16 вересня 2025 року НКЦПФР постановила, що призначення не мали необхідного рішення комітету, і доручила Наглядовій раді виправити порушення.

Відтак, рада збирається поновити членів правління на посаді за винятком Зайченка.

"Наглядова рада наголошує, що незалежність "Укренерго" від політичного втручання є життєво важливою для забезпечення безпечного, професійного та вільного від корупції управління компанією та електроенергетичною системою України.

Будь-яка втрата незалежності підірве фінансову стабільність, поставить під загрозу європейську сертифікацію і, зрештою, послабить енергетичну безпеку України в умовах триваючої російської агресії", – підсумували у наглядовій ради.

Як повідомлялося, напередодні наглядова рада "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови компанії. Його призначили головою правління компанії лише наприкінці червня 2025 року. До цього він обіймав посаду члена правління "Укренерго", директора з управління ОЕС України. Він почав роботу в "Укренерго" ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року).

Проведення конкурсу супроводжувалося скандалом: Міненерго внесло зміни до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС", які обмежували можливості незалежних членів наглядових рад. Зокрема, тепер для обрання голови правління "Укренерго" треба не проста більшість голосів 4 із 7 членів наглядової ради, а 5 із 7. До складу наглядової ради цієї компанії входить четверо незалежних членів, тепер вони не зможуть ухвалити рішення без підтримки одного із представників держави.

Міністр енергетики Герман Галущенко тоді визнавав, що таким чином представники держави у наглядовій раді цих державних компаній фактично отримують право вето під час ухвалення кадрових рішень.

Своєю чергою аналітична група ICIS із посиланням на джерела повідомила, що через це рішення Міненерго "Укренерго" та "Оператор ГТС" можуть втратити фінансування та сертифікацію як незалежні компанії. А Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вже попередив уряд про можливе призупинення кредитних програм для НЕК "Укренерго" через неузгоджені зміни до статуту компанії, внесені за ініціативою Галущенка.