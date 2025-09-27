Розробника відеоігор Electronic Arts можуть викупити за рекордні $50 мільярдів, - Reuters

Видавець відеоігор Electronic Arts (ЕА) перебуває на фінальній стадії перемовин щодо викупу з біржі за оцінкою близько $50 млрд.

Офіційно про угоду можуть оголосити вже наступного тижня, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що до консорціуму інвесторів входять Silver Lake, суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF) та Affinity Partners Джареда Кушнера. Якщо угода відбудеться, це стане найбільшим викупом у борг в історії ігрової індустрії та одним із рекордних LBO загалом.

EA розраховує втримати позиції завдяки ключовим франшизам – футбольній серії "FC 26" та шутеру "Battlefield 6", який можуть продати мільйонними накладами, прогнозують аналітики.

Потенційний викуп також продовжить консолідацію ринку після великих угод із Activision Blizzard та Zynga.

"EA має сенс як об'єкт поглинання – грошові потоки доволі стабільні, а щорічні релізи забезпечують передбачувані доходи й рентабельність", – зауважив аналітик D.A. Davidson Вайатт Свонсон.

На тлі новин акції EA зросли приблизно на 15% у п'ятницю. Учасники ринку відзначають пожвавлення великих M&A у 2025 році завдяки дешевшому капіталу та поверненню апетиту до угод.

Поряд з цим, PIF послідовно нарощує інвестиції в ігри через Savvy Games Group у межах стратегії "Vision 2030". "Для PIF така угода закріплює ігри як елемент культурної інфраструктури - активи, не менш важливі для глобального впливу, ніж спорт чи кіно", – зазначив професор NYU Stern Йоост ван Дрейнен.

Раніше повідомлялось, Маск запропонував Цукербергу спільно купити розробника ChatGPT за майже $100 мільярдів.

OpenAI повідомила, що під час формування інвестконсорціуму Маск і xAI надіслали Цукербергу лист про наміри та обговорювали можливі умови фінансування, однак Meta і її керівник документ не підписали.