"Небезпечний управлінський вакуум": Нацкомісія перевірить звільнення голови "Укренерго"

Звільнення голови "Укренерго" Віталія Зайченка та інших членів правління створило "небезпечний управлінський вакуум" у компанії та поставило під сумнів її здатність забезпечувати ефективне керівництво системою передачі.

Крім того, таке рішення наглядової ради могло порушувати вимоги законодавства України та ЄС, а тому його додатково перевірить Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляється на сайті регулятора.

У НКРЕКП нагадали, що НЕК "Укренерго" зобов’язане завчасно інформувати Регулятора про призначення чи звільнення членів правління та надавати відповідні документи. Водночас регулятор має право висловити заперечення, зокрема у випадку передчасного припинення повноважень, якщо виникають сумніви щодо його обґрунтованості.

"Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго" виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення. Такий розвиток подій поставить під загрозу довіру міжнародних партнерів та наражає на небезпеку імпорт електроенергії напередодні опалювального сезону", – зазначається у повідомленні.

У зв’язку з цим НКРЕКП найближчим часом розгляне питання про ситуацію з дотриманням вимог законодавства з боку НЕК "Укренерго".

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Як повідомлялося, минулої п'ятниці наглядова рада "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови компанії. Його призначили головою правління компанії лише наприкінці червня 2025 року. До цього він обіймав посаду члена правління "Укренерго", директора з управління ОЕС України. Він почав роботу в "Укренерго" ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року).

Також наглядова рада звільнила всіх членів правління "Укренерго", за винятком Олексія Брехта, якого призначили в.о. голови компанії.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Проведення конкурсу супроводжувалося скандалом: Міненерго внесло зміни до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС", які обмежували можливості незалежних членів наглядових рад. Зокрема, тепер для обрання голови правління "Укренерго" треба не проста більшість голосів 4 із 7 членів наглядової ради, а 5 із 7. До складу наглядової ради цієї компанії входить четверо незалежних членів, тепер вони не зможуть ухвалити рішення без підтримки одного із представників держави.

Міністр енергетики Герман Галущенко тоді визнавав, що таким чином представники держави у наглядовій раді цих державних компаній фактично отримують право вето під час ухвалення кадрових рішень.

Своєю чергою аналітична група ICIS із посиланням на джерела повідомила, що через це рішення Міненерго "Укренерго" та "Оператор ГТС" можуть втратити фінансування та сертифікацію як незалежні компанії. А Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вже попередив уряд про можливе призупинення кредитних програм для НЕК "Укренерго" через неузгоджені зміни до статуту компанії, внесені за ініціативою Галущенка.