У Мінекономіки пообіцяли розблокувати експорт сої та ріпаку до кінця тижня

До кінця наступного тижня запрацює механізм підтвердження походження ріпаку та сої через Державний аграрний реєстр (ДАР), що звільнить експортерів-виробників цієї продукції від необхідності сплачувати 10% вивізного мита.

Про це розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик, повідомляє кореспондент Latifundist.com.

За словами чиновника, рішення максимально автоматизують, а саме програмне забезпечення вже готове на 90%.

"Ми плануємо це зробити через державний аграрний реєстр. Для того, щоб це було максимально автоматизовано. Для того, щоб це не займало дуже багато часу і не потрібен був мільйон довідок. Ми будемо брати інформацію, яка держава вже має, включати в перелік верифікованих виробників і цю інформацію передавати митниці", – сказав він.

Паралельно з цим готують зміни до закону про держбюджет для повернення мит, сплачених раніше. Відшкодування можливе після ухвалення відповідних рішень Верховною Радою та Кабінетом Міністрів, підсумував Башлик.

Раніше повідомлялось, що після запровадження 10% мита на експорт сої та ріпаку відвантаження олійних культур із портів фактично зупинилися.

Формально він можливий зі сплатою мита, однак судна чекають у портах, оскільки партії змішані та складаються з продукції як товаровиробників, та і з продукції, яку вже придбали трейдерів.

Ключова проблема – відсутність чіткого порядку документального підтвердження походження продукції, вирощеної безпосередньо агровиробниками чи кооперативами, саме такі постачальники відповідно до закону мають бути звільнені від сплати мита.