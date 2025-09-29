В Україні з’явиться онлайн-система для моніторингу викидів у реальному часі. Як це працюватиме?

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою затвердив Порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу.

Документ визначає, що оператори установок надсилатимуть дані з автоматизованих систем вимірювання безпосередньо до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства і Державної екологічної інспекції, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Механізм поширюється на операторів, які працюють за інтегрованими довкіллєвими дозволами й зобов'язані встановлювати обладнання для моніторингу, а також на підприємства, що впровадили такі системи добровільно.

"Оператори повинні реєструвати автоматизовані системи вимірювання та засоби вимірювальної техніки в електронній формі через Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема". А передача результатів моніторингу викидів у режимі реального часу здійснюється автоматизовано через інтерфейс прикладного програмування Мінекономіки, що інтегрується в "ЕкоСистему", – пояснили у міністерстві.

Для держави рішення означає вдосконалення системи екологічного контролю і виконання міжнародних зобов'язань України. Для бізнесу це має зменшити ризики непорозумінь із контролюючими органами, зростання прозорості та репутаційні вигоди. Для громадськості створення такої системи забезпечить вільний доступ до інформації про рівень промислових викидів у режимі наближеному до реального часу, додали у Мінекономіки.

Раніше повідомлялось, що за перші сім місяців 2025 року платники перерахували до бюджету 2,97 млрд грн екологічного податку, що на 0,9% (+26 млн грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,94 млрд грн).