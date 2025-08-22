З бізнесу зібрали 3 мільярди екологічного податку від початку року. У яких регіонах сплатили найбільше?

За перші сім місяців 2025 року платники перерахували до бюджету 2,97 млрд грн екологічного податку, що на 0,9% (+26 млн грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,94 млрд грн).

Про це повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).

При цьому, найбільші суми податку були сплачені в:

м. Києві – 578,1 млн грн;

Дніпропетровській області – 552,7 млн грн;

Івано-Франківській області – 284,5 млн грн;

Запорізькій області – 178 млн грн.

Читайте також: Нова голова Податкової служби не помітила зростання нелегального ринку тютюну

У ДПС нагадали, що екоподаток сплачують суб’єкти, які здійснюють викиди забруднювальних речовин в атмосферу стаціонарними джерелами, скиди у водні об’єкти, розміщення відходів або утворення радіоактивних відходів.

При цьому на період дії воєнного стану від сплати податку тимчасово звільнені платники, чиї об’єкти розташовані на територіях бойових дій або тимчасової окупації, перелік яких визначає Мінрозвитку.

Раніше повідомлялось, що надходження від єдиного податку зросли на 13% від початку року. У яких регіонах сплатили найбільше?