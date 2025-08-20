Нова голова Податкової служби не помітила зростання нелегального ринку тютюну

Державна податкова служба не бачить суттєвого зростання тіньового сегмента на ринку тютюну, власні розрахунки податківців свідчать про стабільну ситуацію на ринку,

Про це в.о. голови податкової Леся Карнаух заявила в інтерв’ю українській редакції Forbes.

Вона пояснила, що податківці вивчають дослідження аналітиків, які свідчать про зростання "тіньового ринку" тютюну, але беруть до уваги й іншу інформацію.

"Це рівень купівельної спроможності та загальний обсяг продукції. Дані свідчать, що рівень тютюнопаління в Україні не зростає. Збут виготовленої нелегальної продукції відбувається за кордоном", – вважає Карнаух.

Вона додала, що кількість виробленого тютюну і кількість технологічних ліній та акцизних марок теж стабільні з року в рік.

"Якщо зростає "тінь", це повинно відображатися й на фінансових показниках великих компаній, які в нас є, а вони несуттєво змінюються", – пояснила голова Податкової служби.

Водночас Карнаух назвала обмеженими можливості ДПС у протидії "чорному" виробництву тютюну, адже він має специфічну структуру.

"Ймовірно, що поруч з ліцензованими можуть бути "сірі" лінії виробництва. Податкова не може визначити, на якому етапі відбувається змішування з легальною продукцією, це не відбувається під камерами", – пояснила голова ДПС.

Вона додала, що податківці не мають компетенції шукати такі лінії і зупиняти. Тож для кращої протидії нелегальному ринку необхідно затвердити план взаємодії Податкової служби, Нацполу та БЕБ, підсумувала Карнаух.

Читайте також: Перевірки бізнесу не заборонені, а обмежені: Голова Податкової пояснила, як працює обіцяний Зеленським мораторій

Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.

За даними дослідження, понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою. Решта нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко".