Росіяни зруйнували завод Akkerman Distillery в Одеській області. ФОТО

У ніч 27-28 вересня черговий масований удар РФ пошкодив підприємство Akkerman Distillery, де виробляли коньяк Aznauri для ринку України.

Руйнувань зазнали цех розливу і склади, повідомляє пресслужба компанії.

В компанії також зазначили, що вже працюють над відновленням виробництва, а завдяки запасаим готової продукції вона залишатиметься у продажу.







Раніше повідомлялось, що під час останньої атаки по Трипільській ТЕС було зафіксовано 19 влучань "шахедів", що фактично перекреслило відновлення електростанції, яке тривало весь рік.