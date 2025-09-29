СМПУ і НДІ інформатизації та моделювання економіки оголосили про масштабний спільний проєкт

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) почала спільний проєкт з Державним НДІ інформатизації та моделювання економіки щодо розробки стратегічного плану розвитку галузі.

На замовлення СМПУ Інститут інформатизації та моделювання економіки проведе глибоку наукове дослідження поточного стану та перспектив молочної галузі, повідомили у пресслужбі Спілки.

Наукова робота буде реалізовуватись в три етапи:

стан українського ринку молока; пакет державних рішень, необхідних для досягнення цільових показників розвитку галузі; план адаптації українського ринку молока в ході інтеграції України до Європейського Союзу.

Виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур, коментуючи старт проєкту, зазначив, що в молочній галузі накопичилось чимало проблем, які потребують як оперативних рішень на рівні уряду та Верховної Ради, так і оновлення державної стратегії щодо розвитку галузі.

"Виробництво молочних продуктів в Україні – це галузь, яка охоплює 366 діючих підприємств з річним обсягом випуску у понад 90 млрд гривень, забезпечує роботою близько 35,6 тисяч працівників та щороку інвестує у розширення основного капіталу понад 2 млрд гривень. Ми маємо значний потенціал для зростання. Але нас стримує велика частка тіньового ринку, зловживання ринковою силою з торговельних мереж, дефіцит якісної молочної сировини, зростання обсягів субсидійованого імпорту й інші проблеми", – зауважив Арсен Дідур.

Виконувач обов'язків директора НДІ інформатизації та моделювання економіки Ігор Гужва повідомив, що формування Білої книги розвитку галузі із залученням науковців – традиційна практика для країн ЄС. Біла книга зазвичай містить узгоджену позицію бізнесу та держави щодо політики, законодавства, програм розвитку та стає базою для формування офіційних стратегій і планів дій.

"Ми бачимо свою роль у формуванні наукового підгрунтя для якісної державної політики щодо молочної галузі, стратегічних KPI та довгострокового прогнозу, чіткого плану гармонізації з європейськими стандартами. Виробництво молочних продуктів залишається важливою експортною галуззю України, яка поставляє продукцію з високою доданою вартістю до 93 країн світу та за широкою номенклатурою товарів – від сухого молока і кисломолочних продуктів до вершкового масла і свіжих, плавлених та розсільних сирів. Ця переробна галузь має значний мультиплікаційний ефект для економіки та повинна стати одним із пріоритетів уряду", – підкреслив Ігор Гужва.

За даними Державної служби статистики, обсяг переробки молока в Україні у 2024 році склав приблизно 3,22 млн тонн, що на 10,4 % більше, ніж у 2023 році. З них сільськогосподарські підприємства забезпечили 89,8%, господарства населення — 10,2%.