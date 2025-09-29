Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС, – Висоцький

Україна стабільно входить до топ-5 постачальників органічної продукції до ЄС

Про це заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив під час конференції "Органічний день в Україні", повідомляє пресслужба міністерства.

За його даними, наразі діє 260 сертифікованих операторів ринку органічної продукції, які відповідають національному законодавству, а 436 – вимогам ЄС та/або США.

"Попри всі виклики учасники органічного сектору продовжують незламно працювати, і це дає результати. Органічний статус мають близько 350 тис. га сільськогосподарських земель. Це приблизно 1,2% від загальної кількості сільськогосподарських угідь в Україні", – зазначив Висоцький.

За його словами, у довгостроковій перспективі такий статус мають отримати 25% українських земель, як у країнах ЄС. Висоцький зауважив, що вже працюють два органи сертифікації, а це відображає зростання попиту з боку виробників.

Раніше повідомлялось, що у Мінекономіки пообіцяли розблокувати експорт сої та ріпаку до кінця тижня.

Там зазначили, що до кінця наступного тижня запрацює механізм підтвердження походження ріпаку та сої через Державний аграрний реєстр (ДАР), що звільнить експортерів-виробників цієї продукції від необхідності сплачувати 10% вивізного мита.