БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
56 0

БЕБ знайшло підпільну фабрику з виробництва тютюну на Буковині: вилучили понад 25 тонн сировини. ФОТО

тютюн

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило підпільне виробництво ферментованого тютюну у Чернівецькій області, яке діяло під прикриттям агропідприємства у Дністровському районі.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтями 201-4 ("Контрабанда підакцизних товарів") та 204 ("Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів") Кримінального кодексу, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Фабрика була облаштована як повноцінне виробництво: цехи для очищення й сортування листя, сушарні контейнери для ферментації, обладнання для пресування та фасування. Усе це дозволяло налагодити масовий випуск тютюнової продукції, яка потрапляла на чорний ринок", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків на підпільному підприємстві правоохоронці вилучили:

  • понад 25 тонн тютюнової сировини;
  • обладнання для переробки та фасування;
  • три одиниці спецтехніки – трактор, обприскувач, тютюновий комбайн;
  • грошові кошти, чорнові записи та інші матеріальні носії, що підтверджують незаконну діяльність.

За попередніми оцінками, орієнтована вартість вилученого сягає 30 мільйонів гривень. На все майно накладено арешт, триває встановлення всіх причетних до організації незаконної діяльності осіб, додали в Офісі генпрокурора.

БЕБ знайшла підпільну фабрику з виробництва тютюну на Буковині
БЕБ знайшла підпільну фабрику з виробництва тютюну на Буковині
БЕБ знайшла підпільну фабрику з виробництва тютюну на Буковині

Автор: 

тютюн (376) Бюро економічної безпеки (498) Офіс Генпрокурора (473)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 