БЕБ знайшло підпільну фабрику з виробництва тютюну на Буковині: вилучили понад 25 тонн сировини. ФОТО

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило підпільне виробництво ферментованого тютюну у Чернівецькій області, яке діяло під прикриттям агропідприємства у Дністровському районі.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтями 201-4 ("Контрабанда підакцизних товарів") та 204 ("Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів") Кримінального кодексу, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Фабрика була облаштована як повноцінне виробництво: цехи для очищення й сортування листя, сушарні контейнери для ферментації, обладнання для пресування та фасування. Усе це дозволяло налагодити масовий випуск тютюнової продукції, яка потрапляла на чорний ринок", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків на підпільному підприємстві правоохоронці вилучили:

понад 25 тонн тютюнової сировини;

обладнання для переробки та фасування;

три одиниці спецтехніки – трактор, обприскувач, тютюновий комбайн;

грошові кошти, чорнові записи та інші матеріальні носії, що підтверджують незаконну діяльність.

За попередніми оцінками, орієнтована вартість вилученого сягає 30 мільйонів гривень. На все майно накладено арешт, триває встановлення всіх причетних до організації незаконної діяльності осіб, додали в Офісі генпрокурора.





