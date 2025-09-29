СБУ за бюджетні кошти купила позашляховик Toyota в найвищій комплектації

Військова частина Р9025 Служби безпеки України (Київ) 23 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ "ВіДі Пальміра" легковий автомобіль спеціалізованого призначення за 3,06 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, до листопада військова частина має отрмати автомобіль спеціального призначення VD T192SG на базі позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску.

Закупівля фінансується із державного бюджету за програмою "Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи СБУ". Гарантія становить три роки або 100 тис. км пробігу.

Повнопривідний автомобіль має дизельний двигун об'ємом 2,8 л потужністю 205 кінських сил, автоматичну коробку передач, системи безпеки (зокрема систему аварійної зупинки), фронтальні та бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, задні та передні шторки безпеки, клімат-контроль, датчики світла і дощу.

Із додаткового обладнання передбачено систему зв'язку Starlink Mini, захист двигуна, баку і коробки передач, легкосплавні диски, захисну сітку в решітку бампера, килимки в салон та багажник, тонування передніх вікон, дефлектори вікон, сітку кріплення вантажу, компресор для підкачки коліс, захисну плівку, зимову гуму та автомобільний набір технічної допомоги, а зі спеціалізованого обладнання – сигнально-гучномовний пристрій і чотири стробоскопи.

Технічні характеристики вказують на вищі комплектації Prestige або Premium. Йдеться про підігрів керма, тонування стекол задніх дверей та дверей багажного відділення, обігрів усієї поверхні вітрового скла та форсунок склоомивача, високонапірні омивачі фар, яких немає в найнижчій комплектації Elegance.

У салонах комплектація Prestige із таким двигуном коштує 2,68 млн грн, а Premium – 2,97 млн грн без додаткового та спеціалізованого обладнання.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо була єдиним учасником відкритих торгів.

Одеська компанія "ВіДі Пальміра" входить у групу "ВіДі Груп" Віталія Джуринського.

Раніше у вересні СБУ замовила спецавтомобіль Hyundai Staria у найвищій комплектації за 2,57 млн грн.

У травні регіональні управління СБУ замовили три мікроавтобуси Hyundai Staria на загальну суму 6,03 млн грн.