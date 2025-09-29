Lufthansa збирається звільнити 4000 співробітників до 2030 року

Німецький авіаційний концерн Lufthansa планує до 2030 року звільнити 4 тис. співробітників, зайнятих у сфері адміністрування компанії.

Зміни відбуватимуться на тлі цифровізації та автоматизації робочих процесів, пише DW із посиланням на заяву компанії.

Водночас у Lufthansa скоригували цільові показники з операційного прибутку, збільшивши їх із 8% до 10%. У поточному році, за заявою менеджменту компанії, оперативний прибуток має суттєво перевищити минулорічний показник у 1,6 млрд євро.

Концерн Lufthansa, у якому на сьогодні працюють близько 103 тис. співробітників, є найбільшим європейським авіаперевізником. Окрім авіакомпанії Lufthansa, до концерну входять, зокрема, такі авіаперевізники, як Airlines Swiss, Austrian, Brussels Airlines. Також концерн є міноритарним акціонером італійського авіаперевізника ITA.

Як зазначається, зростання прибутку в компанії збираються досягти через більш тісну спільну роботу авіакомпаній, що входять до концерну, та їхнє централізоване управління.

Також планується активно розвивати авіакомпанію Eurowings, галузі логістики, техобслуговування та авіатехніки у сфері оборони.

Акціонерам концерн обіцяє дивіденди у розмірі від 20% до 40% свого прибутку.

Як повідомлялося, в листопаді минулого року італійський уряд і німецька авіакомпанія Lufthansa досягли угоди щодо продажу міноритарного пакета акцій національного авіаперевізника Італії ITA Airways.

У вересні цього року гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман заявив, що штучний інтелект може позбавити роботи частину працівників, насамперед у телефонній та онлайн-підтримці.