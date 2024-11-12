Lufthansa купує національного авіаперевізника Італії

Італійський уряд і німецька авіакомпанія Lufthansa досягли угоди щодо продажу міноритарного пакета акцій національного авіаперевізника Італії ITA Airways. Економічні умови запропонованої угоди залишаються незмінними.

Про це повідомило Міністерство фінансів Італії, передає LIGA.net.

Як зазначається, сторони вели складні переговори щодо ціни та умов угоди, які мають бути схвалені Європейською Комісією для забезпечення чесної конкуренції.

Італійські ЗМІ повідомляли, що минулого тижня Lufthansa захотіла знижку в розмірі 10 млн євро під час купівлі 49% частки вартістю 325 млн євро, однак італійський уряд відхилив це прохання.

Як повідомлялося, раніше цього року Lufthansa придбала 41% акцій ITA також за 325 млн євро із правом збільшення своєї частки до 100% у середньостроковій перспективі.

Тоді повідомлялося, що залежно від того, як ITA розвиватиметься в мережі Lufthansa, до 2033 року Німеччина зможе викупити решту акцій двома траншами по 49% і 10%. У такому разі угода коштуватиме Lufthansa 825 млн євро.

Продаж частки в ITA є частиною плану порятунку італійського авіаперевізника, створеного в 2020 році після банкрутства Alitalia.

Якщо угоду з поглинання буде реалізовано, ITA Airways стане шостою авіакомпанією в групі Lufthansa, до якої вже входять австрійська національна авіакомпанія Austrian Airlines, швейцарська національна авіакомпанія Swiss, бельгійська національна авіакомпанія Brussels Airlines та німецька бюджетна авіакомпанія Eurowings.

У липні повідомлялося, що Європейська Комісія почала розширене розслідування допомоги авіакомпанії Lufthansa на 6 млрд євро від німецького уряду, який намагався вберегти авіакомпанію від можливого банкрутства під час пандемії COVID-19.