БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Стан російської економіки
844 7

Виробник "Жигулів" у Росії перейшов на скорочений графік роботи через стрімке падіння продажів

"АвтоВАЗ" перейшов на скорочений графік роботи

Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" з 29 вересня перевів виробництво на скорочений чотириденний робочий тиждень.

Такий режим роботи на підприємстві може тривати пів року, повідомив голова профспілкової організації підприємства Сергій Зайцев, передає The Moscow Times.

За його словами, рішення можуть переглянути у випадку покращення ситуації на російському авторинку.

Про плани переходу на урізаний робочий графік компанія попереджала ще у липні. Попередньо, його запровадили з 29 вересня 2025 року до 28 березня 2026 року. У компанії пояснювали скорочення робочого часу необхідністю "зберегти колектив та уникнути масових скорочень".

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Як повідомлялося, раніше "АвтоВАЗ" знизив плани виробництва автомобілів Lada у 2025 році на 60% – до 300 тисяч одиниць.

За даними російського "Автостату", продаж автомобілів Lada за перші вісім місяців 2025 року впав на 24,9% – до 211,3 тис. штук.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев закликав владу підтримати концерн фінансово, адже на "АвтоВАЗі" зайнято близько 40 тис. осіб, а ще 15 тис. працюють у суміжному бізнесі в регіоні.

Автор: 

авто (4296) росія (15207) АвтоВАЗ (98)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А виробник "Ланосів" давно відмовився від скороченого робочого тижня - шах і мат кацапи.
показати весь коментар
30.09.2025 10:31 Відповісти
Ну справедливості заради треба зазначити, що Реношки там клепали аж до 24.02.2022...
А Шкоди на Закарпатті і зараз клепають!
показати весь коментар
30.09.2025 11:43 Відповісти
І "лади"...)
показати весь коментар
30.09.2025 11:52 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 10:37 Відповісти
Вони повинні нон стопом штампувати білі лади
показати весь коментар
30.09.2025 11:10 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 11:17 Відповісти
Вишенкою на торті став новий рівень утильзбору, який лобіював АвтоВАЗ. Він у сотні разів тепер для них більший порівняно з увезеними авто "для себе" з-за кордону. Тепер навіть кончена вата той металобрухт купувати не буде. Геніальна "багатоходовочка" у виконанні кацапів.
показати весь коментар
30.09.2025 11:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 