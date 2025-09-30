Виробник "Жигулів" у Росії перейшов на скорочений графік роботи через стрімке падіння продажів

Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" з 29 вересня перевів виробництво на скорочений чотириденний робочий тиждень.

Такий режим роботи на підприємстві може тривати пів року, повідомив голова профспілкової організації підприємства Сергій Зайцев, передає The Moscow Times.

За його словами, рішення можуть переглянути у випадку покращення ситуації на російському авторинку.

Про плани переходу на урізаний робочий графік компанія попереджала ще у липні. Попередньо, його запровадили з 29 вересня 2025 року до 28 березня 2026 року. У компанії пояснювали скорочення робочого часу необхідністю "зберегти колектив та уникнути масових скорочень".

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Як повідомлялося, раніше "АвтоВАЗ" знизив плани виробництва автомобілів Lada у 2025 році на 60% – до 300 тисяч одиниць.

За даними російського "Автостату", продаж автомобілів Lada за перші вісім місяців 2025 року впав на 24,9% – до 211,3 тис. штук.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев закликав владу підтримати концерн фінансово, адже на "АвтоВАЗі" зайнято близько 40 тис. осіб, а ще 15 тис. працюють у суміжному бізнесі в регіоні.