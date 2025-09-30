Ціни на нафту продовжують знижуватись через можливість нового збільшення квот ОПЕК+, – Reuters

Ціни на нафту у вівторок знижуються, очікування чергового збільшення видобутку країнами-учасницями OПEК+ у листопаді та відновлення експорту з іракського Курдистану через Туреччину підживили побоювання надлишку пропозиції.

Зниження цін триває з понеділка, коли Brent і WTI втратили понад 3% – найрізкіше добове падіння з 1 серпня 2025. У вівторок вранці грудневий контракт Brent дешевшає до $66,56 (на 0,8%, порівняно із закриттям попереднього дня), а WTI – до $62,95 (-0,8%), повідомляє Reuters.

У неділю ОПЕК+ розгляне чергове підвищення квот на видобуток щонайменше на 137 тис. барелів на добу, за даними співрозмовників на ринку. Аналітики зазначають, що навіть у випадку недовиконанням квот сигнал більшої пропозиції тисне на ціни.

Крім того, минулої суботи вперше за 2,5 року на ринок повернулася нафта з напівавтономного регіону Іракського Курдистану. Додаткові потоки підсилюють очікування профіциту.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Також зазначається, що останніми тижнями ринок балансує між ризиками для пропозиції (зокрема, атаками українських дронів на російські НПЗ та експортні термінали) і побоюваннями надлишкової пропозиції та слабкого попиту. Негативу додає можливий шатдаун у США.

Раніше повідомлялось, що країни-учасниці договору ОПЕК+ можуть погодити чергове підвищення квот на видобуток нафти в листопаді щонайменше на 137 тис. барелів на добу (б/д).

Рішення мають ухвалити 5 жовтня на онлайн-зустрічі восьми країн альянсу.