Країни ОПЕК+ планують знову збільшити квоти на видобуток нафти, – Reuters

Країни-учасниці договору ОПЕК+ можуть погодити чергове підвищення квот на видобуток нафти в листопаді щонайменше на 137 тис. барелів на добу (б/д).

Рішення мають ухвалити 5 жовтня на онлайн-зустрічі восьми країн альянсу, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що альянс з квітня почав активно скорочувати попередні обмеження на видобуток та наразі підняв квоти більш ніж на 2,5 млн б/д – близько 2,4% світового попиту – щоб відновлювати частку ринку та на тлі політичного тиску США на зниження цін.

Упродовж року нафта опускалася з понад $80 за барель і переважно торгувалася в діапазоні $60-70. У п’ятницю котирування піднялися вище $70 за барель – ціни підтримали атаки українських дронів на енергетичну інфраструктуру Росії, що порушили переробку і відвантаження на експорт.

Поряд з цим, на піку загальні скорочення ОПЕК+ сягали 5,85 млн б/д і складалися з трьох пактів: 2,2 млн б/д добровільних обмежень видобутку всіх учасників картелю, ще 1,65 млн б/д – від восьми країн-учасниць угоди, та ще 2 млн б/д групових обмежень. Вісім країн-учасниць планують повністю зняти добровільні обмеження в обсязі 2,2 млн б/д до кінця вересня. Із жовтня альянс почав поступово скасовувати другий пакт, що дозволить збільшити квоти на видобуток на 137 тис. б/д.

Обговорюване листопадове збільшення буде щонайменше на 137 тис. б/д – на рівні жовтневого кроку, зазначають джерела. Остаточного рішення ще немає, але фактичні прирости відстають від заявлених через роботу більшості членів на межі потужностей.

Окремо ОПЕК + дозволив ОАЕ підвищити видобуток на 300 тис. б/д у період з квітня по вересень. Третій, груповий шар скорочень у 2 млн б/д ймовірно зберігатиметься до кінця 2026 року.

Раніше повідомлялось, що вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити квоти на видобуток нафти у жовтні ще на 137 тисяч барелів на добу, порівняно з поточним рівнем.