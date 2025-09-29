Ціни на нафту знову падають після відновлення експорту з Курдистану та планів OПEК+ підвищити видобуток, – Reuters

Ціни на нафту знизилися на тлі відновлення експорту сировини з Іракського Курдистану через Туреччину та очікувань нового підвищення видобутку країнами-учасницями угоди ОПЕК+.

В понеділок вранці Brent опустилася до $69,70 (на 0,6%), WTI – до $65,23 (-0,8%), повідомляє Reuters.

Попри тимчасові затримки минулого тижня, Курдська нафта вперше за 2,5 року пішла трубопроводом до порту Джейхан. За даними Міненерго Іраку, за тимчасовою угодою між Багдадом, курдським регіональним урядом (КРГ) та іноземними видобувниками потоки становитимуть 180 000-190 000 барелів на добу, з потенціалом повернення до 230 000 б/д. Також зазначається, що саме США наполягали на перезапуску маршруту.

Ринок передбачає, що ОПЕК+ у неділю схвалить ще одне підвищення квоти щонайменше на 137 000 б/д. Водночас альянс фактично видобуває приблизно на 500 000 б/д менше за передбачені квотами цільові рівні, що стримує ризики надлишку пропозиції.

"Побоювання зростання видобутку стримують зростання, але короткостроковий дефіцит робить ринок затиснутим у лещатах на старті тижня", –сказав Майкл Маккарті з Moomoo Australia and New Zealand.

Аналітики RBC попередили, що на тлі вибірки резервних потужностей ОПЕК "ризик жовтневої геополітичної несподіванки зростає", а учасники ринку враховують триваючі конфлікти за участю Росії та Ірану.

Минулого тижня Brent і WTI додали понад 4% через атаки українських дронів на енергетичну інфраструктуру РФ, що скоротило експорт пального з Росії. У вихідні Росія завдала масованого удару по Києву та інших регіонах України.

Додаткову невизначеність додає рішення ООН відновити ембарго на поставки зброї та інші санкції проти Ірану. Тегеран попередив про "жорстку відповідь", що додатково підтримує премії за ризик у цінах.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту зростають найшвидшими темпами за останні три місяці через удари України по РФ.

Підтримку ринку забезпечили атаки українських БПЛА на енергоінфраструктуру РФ, попередження НАТО про готовність реагувати на нові порушення повітряного простору та рішення Москви обмежити експорт пального.