Ціни на нафту зростають найшвидшими темпами за останні три місяці через удари України по РФ, – Reuters

У п’ятницю ціни на нафту знову підвищилися, зростання може становити +4% за тиждень - це найкращий результат із середини червня.

Вранці Brent торгувалась по $69,55 за барель (+0,2%, порівняно із закриттям торгів напередодні), WTI – по $65,20 (+0,3%), повідомляє Reuters.

Підтримку ринку забезпечили атаки українських БПЛА на енергоінфраструктуру РФ, попередження НАТО про готовність реагувати на нові порушення повітряного простору та рішення Москви обмежити експорт пального.

"Зростання підтримали тригери від ударів дронами, попередження НАТО і кроки Росії щодо зупинки ключового експорту пального", – сказав Тоні Сайкамор, аналітик IG.

Віцепрем’єр РФ Олександр Новак оголосив про часткову заборону експорту дизеля до кінця року і продовження чинної заборони на бензин. Скорочення переробних потужностей підводить РФ до ризику зниження видобутку, а низка регіонів вже фіксує дефіцит окремих марок пального.

Додатковий імпульс дала неочікувана просадка тижневих запасів нафти у США. Водночас сильніші макродані стримують ралі: ВВП США у другому кварталі зріс на 3,8% р/р у перерахунку, що може робити ФРС обережнішою із подальшими зниженнями ставки після кроку на 25 б.п. минулого тижня.

Ціни також обмежує перспектива відновлення постачань з Іракського Курдистану: регіон заявив про старт експорту впродовж 48 годин.

"Геополітика розвернула ранкове зниження попри угоду щодо Курдистану, яка може повернути до 500 тис. б/д на ринок", - зазначив Деніел Хайнс з ANZ.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту почали знижуватись після стрибка до максимумів за останні два місяці, – Reuters.

"Нафта знову впирається в стелю, через сезонно слабший попит і зростання постачання ОПЕК+ у четвертому кварталі", – зазначає Пріянка Сачдева з Phillip Nova. Вона відзначила фіксацію прибутку й те, що можливе швидке повернення курдських поставок знову підігріває "наратив надлишку", що тисне на ціни.