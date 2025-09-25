Ціни на нафту знижуються після стрибка до максимумів за останні два місяці, – Reuters

Нафта подешевшала на азійських торгах у четвер вранці: Brent знизилася на 0,4% – до $69,05 за барель, WTI – на 0,4% до $64,72.

Напередодні обидва бенчмарки зросли на 2,5% до максимуму з 1 серпня після неочікуваного різкого скорочення тижневих запасів у США та нових ризиків для російської енергетичної інфраструктури, повідомляє Reuters.

"Нафта знову впирається в стелю, через сезонно слабший попит і зростання постачання ОПЕК+ у четвертому кварталі", – зазначає Пріянка Сачдева з Phillip Nova. Вона відзначила фіксацію прибутку й те, що можливе швидке повернення курдських поставок знову підігріває "наратив надлишку", що тисне на ціни.

Експорт нафти з Іракського Курдистану можуть поновити уже за кілька днів – вісім компаній погодили з федеральним та регіональним урядами відновлення постачання близько 230 тис. барелі на добу. Частина побоювань щодо російських перебоїв зберігається, але Haitong Securities зазначає, що суттєвого тиску з боку фундаментального балансу останніми тижнями не було.

Сигнали попиту виглядають стримано. За оцінкою J.P. Morgan, пасажиропотік авіаперевезень у США у вересні зріс лише на 0,2% р/р проти 1% у кожному з двох попередніх місяців.

"Попит на бензин у США також почав відступати, віддзеркалюючи ширше сповільнення подорожей", – зазначили аналітики банку.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз запровадить мита на імпорт нафти з РФ, аби стимулювати Угорщину і Словаччину перейти на неросійську сировину.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час розмови з Дональдом Трампом у кулуарах Генасамблеї ООН.