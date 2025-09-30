Мінекономіки схвалило перший грант на відновлення підприємств після обстрілів. Як отримати?

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило перший грант на відновлення виробничих потужностей у межах програми "Гранти для переробних підприємств".

Кошти на закупівлю та монтаж обладнання отримає виробник чаю в Дніпрі, чий цех постраждав від атаки російського дрона, повідомляє пресслужба відомства.

За словами міністра Олексія Соболева, програма грантівна відновлення дозволяє отримати від держави до 16 млн грн на умовах співфінансування виробником мінімум 20% вартості проєкту і спрямований на швидкий перезапуск постраждалих виробництв. Програму продовжать і наступного року, пообіцяв міністр.

Він нагадав, що відповідно до Порядку реалізації програми, подаватися для участі у ній можуть переробні підприємства, що зазнали руйнувань унаслідок агресії Росії.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Базові вимоги однакові для всієї програми – створення щонайменше 5 нових робочих місць і повернення суми гранту у вигляді сплачених податків та зборів протягом трьох років. Заявка подається через форму "Гранти для переробних підприємств" на платформі "Дія" з бізнес-планом.

До пакета документів обов'язково додаються витяг з ЄРДР про подію воєнного характеру та звіт або експертний висновок про оцінку збитків за методикою, затвердженою наказом №3904/1223 від 18 жовтня 2022 року.

Раніше повідомлялось, що за словами міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева, лише 1% грантоотримувачів за програмою "Власна справа" не виконують умов грантів.