Російський нафтовий сектор деградує: Видобуток може впасти щонайменше на 10% до кінця десятиліття, – WSJ

Понад три з половиною роки після початку повномасштабної війни РФ утримувала експорт нафти за рахунок обслуговування наявних родовищ, однак довгострокові перспективи погіршуються.

Оцінки експертів вказують на ризик падіння видобутку щонайменше на 10% до кінця десятиліття, що ставить під ризик наповнення бюджету РФ, де до третини доходів забезпечує саме енергосектор, пише Wall Street Journal.

Ще до війни радянські родовища Західного Сибіру та Поволжя-Уралу вичерпувалися, змушуючи компанії переходити до складніших арктичних і сибірських запасів. Плановане освоєння сланцевих формацій за техніками, відпрацьованими у Техасі та Північній Дакоті, зірвали санкції та підвищені податки на підтримку воєнних видатків, а також дефіцит кадрів.

За даними Міненерго РФ, частка важковидобувних запасів зросте до 80% до 2030 року проти 59% зараз. Це означає значно вищі капітальні та операційні витрати для видобутку 1 бареля нафти.

"Золота ера гігантських традиційних родовищ у минулому", – зазначає Rystad Energy.

Галузі бракує спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення. Компанії втратили доступ до оновлень геологічних програм, не вистачає сенсорів у свердловинному інструменті для роботи в реальному часі. За оцінками керівника "Газпром нєфті" дефіцит складає приблизно 200 номенклатурних позицій, які він планував покрити до 2027 року.

Логістичні обмеження посилилися через нестачу криголамних танкерів для арктичних перевезень – іноземні верфі відмовляються від замовлень, а власні потужності не в змозі покрити попит. Це ускладнює вивезення нафти і газу з північних проєктів.

"Усе дорожчає – щоб лишатися на місці, доводиться бігти швидше", – зазначають автори S&P Global Commodity Insights, описуючи "довге, повільне прощання" російської нафти з високими темпами видобутку.

Собівартість бареля зростає як через геологію, так і через санкційні обмеження. Закупівля обладнання через треті країни дорожчає, зросли зарплати дефіцитних фахівців і витрати на матеріали, зокрема пісок для гідророзриву.

Раніше повідомлялось, що російський уряд очікує, що внески нафтогазової промисловості до національного бюджету цього року знизяться до найнижчого рівня з часів пандемії 2020 року.

Так, згідно з поправками до бюджету Росії на 2025 рік, РФ збере близько 8,65 трлн руб. ($100 млрд) податків від нафтової та газової промисловості. Це приблизно на 22% менше, ніж доходи минулого року.