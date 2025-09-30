У ДАР почався прийом заявок на компенсацію вартості будівництва і реконструкції ферм. Що передбачається?

У Державному аграрному реєстрі з 1 до 20 жовтня 2025 відкривається приймання заявок на часткову компенсацію вартості будівництва та або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання ВРХ, доїльних залів, а також потужностей з переробки побічних продуктів тваринного походження II і III категорії.

Розмір відшкодування складатиме до 25% вартості проекту, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Отримувачами можуть бути юридичні особи та ФОП, що провадять діяльність у галузі скотарства.

Компенсацію надають за об’єкти, будівництво або реконструкцію яких розпочато після 24 лютого 2022 і які прийнято в експлуатацію в період 1 січня - 30 вересня 2025.

Підтримка надається за Порядком використання коштів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №950 від 6 серпня 2025. Програма спрямована на відновлення і модернізацію виробничої бази скотарства.

Читайте також: Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС, – Висоцький

Щоб подати заявку, потрібно зареєструватися або увійти до особистого кабінету в ДАР, відкрити програму підтримки у розділі "Доступні програми" і заповнити анкету встановленої форми.

Раніше повідомлялось, що Мінекономіки затвердило перший грант на відновлення виробничих потужностей у межах програми "Гранти для переробних підприємств".

Кошти на закупівлю та монтаж обладнання отримає виробник чаю в Дніпрі, чий цех постраждав від атаки російського дрона.