Фінансовий комітет Ради схвалив законопроєкт про створення "банку банків". Що це означає?

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт №11238.

Про рішення повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Схвалений законопроєкт передбачає створення Національної установи розвитку (НУР), як державної спеціалізованої інституції зі статусом "банку банків" і мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки. Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни, пояснив Гетманцев.

За його словами, створення такої інституції необхідне для:

подолання проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику;

залучення коштів приватних інвесторів для відновлення економіки через різні фінансові інструменти;

підтримки передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Законопроєкт також пропонує вдосконалити роботу Експортно-кредитного агентства. Йдеться про страхування і перестрахування, у тому числі від воєнних та політичних ризиків, кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури для розвитку переробної промисловості й експорту. ЕКА зможе долучатися до державних програм страхування воєнних ризиків і механізмів компенсацій за збитки від воєнних дій.

Гетманцев пояснив, що Україна потребує інституції за зразком німецької KfW, яка фінансувала повоєнне відновлення ФРН. В Україні Національну установу розвитку можуть створити на базі чинного Фонду розвитку підприємництва, який реалізує державні програми підтримки ММСП, додав депутат.

Раніше повідомлялось, що в Україні середня ставка за гривневими кредитами корпоративному сектору після зростання в липні з 15,5% до 16,9% в серпні впала до 15,1% річних.

Водночас попереднього разу дешевше гривневі кредити коштували лише в кінці минулого року.