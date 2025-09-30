Міненерго заблокувало звільнення керівника "Укренерго" через суд. ДОКУМЕНТ

Господарський суд Києва заборонив НЕК "Укренерго", а також усім без виключення реєстраторам та виконавчим органам, здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення керівника та правління компанії Віталія Зайченка.

Про це йдеться у відповідній ухвалі суду, яку оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначається, рішення ухвалене 29 вересня на підставі заяви Міністерства енергетики.





Нагадаємо, минулої п'ятниці наглядова рада "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови компанії. Його призначили головою правління компанії лише наприкінці червня 2025 року. До цього він обіймав посаду члена правління "Укренерго", директора з управління ОЕС України. Він почав роботу в "Укренерго" ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об'єднаної енергосистеми України (з 2015 року).

Також наглядова рада звільнила всіх членів правління "Укренерго", за винятком Олексія Брехта, якого призначили в.о. голови компанії.

Більше новин читайте в Telegram-каналі Бізнес Цензор

При цьому Міністерство енергетики України станом на 28 вересня не отримувало від наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо питань, які фігурують у ЗМІ стосовно змін у керівництві оператора системи передачі.

Проведення конкурсу супроводжувалося скандалом: Міненерго внесло зміни до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС", які обмежували можливості незалежних членів наглядових рад. Зокрема, тепер для обрання голови правління "Укренерго" треба не проста більшість голосів 4 із 7 членів наглядової ради, а 5 із 7. До складу наглядової ради цієї компанії входить четверо незалежних членів, тепер вони не зможуть ухвалити рішення без підтримки одного із представників держави.

Міністр енергетики Герман Галущенко тоді визнавав, що таким чином представники держави у наглядовій раді цих державних компаній фактично отримують право вето під час ухвалення кадрових рішень.

Своєю чергою аналітична група ICIS із посиланням на джерела повідомила, що через це рішення Міненерго "Укренерго" та "Оператор ГТС" можуть втратити фінансування та сертифікацію як незалежні компанії. А Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вже попередив уряд про можливе призупинення кредитних програм для НЕК "Укренерго" через неузгоджені зміни до статуту компанії, внесені за ініціативою Галущенка.