У Міненерго заявили, що не отримували повідомленнь про звільнення Зайченка з посади голови "Укренерго"

Міністерство енергетики України станом на 28 вересня не отримувало від наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо питань, які фігурують у ЗМІ стосовно змін у керівництві оператора системи передачі.

Як заявили у відомстві, Міненерго "неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління та поважає статус наглядової ради НЕК "Укренерго" як незалежного органу, який має діяти в рамках українського законодавства".



"Як акціонер компанії, Міністерство енергетики діє виключно в межах закону та в інтересах забезпечення стабільності й енергетичної безпеки країни, що є найвищим пріоритетом у поточних умовах", – додали в Міненерго.

Як повідомлялося, напередодні в наглядовій раді "Укренерго" назвали причиною звільнення Віталя Зайченка з посади голови правлення компанії позицію Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та втрату довіри.

Зміни в правлінні у наглядовій раді назвали наслідком багатомісячного корпоративного конфлікту, який поставив під загрозу діяльність та фінансову стабільність "Укренерго".

"У травні 2025 року акціонер в односторонньому порядку вніс зміни до статуту компанії, змінивши правила призначення керівників. Крім того, зараз запропоновано новий кодекс корпоративного управління, який містить деякі суперечливі моменти", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що ці зміни, внесені без консультацій та з порушенням міжнародних кредитних угод, призвели до продовження технічного дефолту та зупинення реструктуризації боргу, а також надали кредиторам право вимагати негайного погашення кредитів

У наглядовій раді додали, що ці проблеми були пом'якшені лише запевненнями кредиторам про збереження незалежності компанії.

"У червні 2025 року новопризначений генеральний директор Віталій Зайченко загострив конфлікт, запропонувавши склад правління, що суперечить вказівкам наглядової ради призначати лише внутрішніх кандидатів", – зазначається у повідомленні.

Хоча наглядова рада затвердила внутрішню команду, це рішення було оскаржено з процедурних підстав. 16 вересня 2025 року НКЦПФР постановила, що призначення не мали необхідного рішення комітету, і доручила Наглядовій раді виправити порушення.

Відтак, повідомлялося, що рада збирається поновити членів правління на посаді за винятком Зайченка.

Нагадаємо, 26 вересня наглядова рада "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови компанії. Його призначили головою правління компанії лише наприкінці червня 2025 року. До цього він обіймав посаду члена правління "Укренерго", директора з управління ОЕС України. Він почав роботу в "Укренерго" ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року).

Проведення конкурсу супроводжувалося скандалом: Міненерго внесло зміни до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС", які обмежували можливості незалежних членів наглядових рад. Зокрема, тепер для обрання голови правління "Укренерго" треба не проста більшість голосів 4 із 7 членів наглядової ради, а 5 із 7. До складу наглядової ради цієї компанії входить четверо незалежних членів, тепер вони не зможуть ухвалити рішення без підтримки одного із представників держави.

Міністр енергетики Герман Галущенко тоді визнавав, що таким чином представники держави у наглядовій раді цих державних компаній фактично отримують право вето під час ухвалення кадрових рішень.

Своєю чергою аналітична група ICIS із посиланням на джерела повідомила, що через це рішення Міненерго "Укренерго" та "Оператор ГТС" можуть втратити фінансування та сертифікацію як незалежні компанії. А Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вже попередив уряд про можливе призупинення кредитних програм для НЕК "Укренерго" через неузгоджені зміни до статуту компанії, внесені за ініціативою Галущенка.