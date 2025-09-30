Надходження до держбюджету у вересні зменшились до мінімуму за пів року, – Мінфін

У вересні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 152,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Держказначейства (станом на 16:00 вівторка, 30 вересня).

Для порівняння, у серпні станом на аналогічний час (за попередніми даними) до загального фонду бюджету надійшло 233,9 млрд грн, у липні – 162,9 млрд грн, у червні – 234,5 млрд грн. Менше коштів, ніж у вересні, находило лише у лютому та січні цього року (125,8 млрд та 123,1 млрд грн відповідно), свідчать дані Мінфіну.

При цьому за підсумками вересня надходження платежів від Державної податкової служби знизилися до 80 млрд грн, переважно, через зменшення сплати податку на прибуток підприємств. Зокрема, найбільшими джерелами податкових надходжень були:

29,5 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

24,7 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 39,6 млрд, відшкодовано – 14,9 млрд грн);

12,9 млрд грн – акцизний податок;

7,3 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

4,4 млрд грн – рентна плата.

Водночас платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 66,7 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками вересня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 239 млрд грн податків, зборів та інших платежів, порівняно із 303,4 млрд грн у серпні.

Крім того, надійшло 49,4 млрд грн (станом на 29 вересня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, додали у Мінфіні.

Як повідомлялося, Україна отримала від початку року $30,6 млрд зовнішнього фінансування, до кінця року має надійти ще $8,7 млрд, розповідав у вересні міністр фінансів Сергій Марченко.