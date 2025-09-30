Експорт ІТ-послуг з України у серпні зменшився, але перевищив торішній показник

У серпні 2025 року обсяг IT-експорту становив $540 мільйонів, що на 2,7%, або на $15 млн менше, порівняно з липнем.

Водночас ці показники на 6,5% або ж $33 мільйони більші, порівняно з серпнем 2024 року, повідомляє "Львівський ІТ Кластер" із посиланням на дані Національного банку (НБУ).

Загалом за 8 місяців поточного року сукупний виторг від експорту ІТ-послуг становив $4,3 мільярда. Це на 1,1%, або на $46 мільйонів більше, ніж за аналогічний період у 2024 році.

Як повідомлялося, у липні 2025 року обсяг IT-експорту з України збільшився на 5,5% і становив $555 мільйонів. Це на $29 мільйонів більше, порівняно із червнем і на $10 млн більше, ніж у липні минулого року.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% – до $6,7 млрд.

У 2024 році експорт ІТ-послуг з України впав ще на 4% і становив $6,45 мільярда.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.