"Енергоатом" закупив німецьких запчастин на 620 тисяч євро. За п’ять років ціна на них зросла в 5 разів

"Енергоатом" 18 вересня замовив компанії IPU-International Industrieausrüstung Vertriebs GmbH (Австрія) запчастин на 620 тис. євро.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

За 20 місяців після авансу в розмірі 30% у Вараш мають доставити запчастини виробництва компанії Sempell GmbH (Німеччина) із корпорації Emerson (США) до трубопровідної арматури Рівненської АЕС, а саме – до імпульсно-запобіжних пристроїв компенсатору тиску.

Найбільша сума йде на відбійні плити за кресленням 80 1565 95 (80 1565 97), які відносяться до трубопровідної арматури VS66-25.50.25, по 40 122 євро.

Минулого разу, в жовтні 2020 року "Енергоатом" замовляв їх цій самій компанії по 33 250 євро, що на 17% дешевше.

Вставні циліндри за кресленням 80 1565 95 (80 1565 97) до арматури VS66-25.50.25 замовили по 18 580 євро.

У жовтні 2020 року їхня ціна становила 14 005 євро, що на 25% дешевше.

Сильфонні збірки за кресленням 80 1565 95 (80 1565 97) до VS66-25.50.25 коштують по 37 000 євро.

У жовтні 2020 року фірма продавала їх по 24 850 євро, що на 33% дешевше.

Більшість інших запчастин, на які відведено менші суми, не вдалось співвіднести з минулою угодою.

Закупівлю провели без торгів через відсутність конкуренції з технічних причин.

Власником і керівником створеною в 1993 році австрійської IPU-International GmbH є Мартін Унгер. Компанія продає фітинги для подачі газу, промислову арматуру, електричні та регулюючі приводи, прилади для вимірювання тиску відомих німецьких, французьких та швейцарських виробників. Із 2019 року кмпанія отримала підрядів "Енергоатома" мінімум на 329,22 млн грн.

Як повідомлялося, в липні "Енергоатом" у зв'язку з реорганізацією компанії – зміни форми правління з державного підприємства до акціонерного товариства – отримав документи, які дозволяють надалі забезпечувати безперервну роботу атомних енергоблоків.