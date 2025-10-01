На окупованому Донбасі закінчились гроші на зарплати шахтарям: просять допомоги у Путіна

В окупованій Росією Луганській області закінчились кошти на виплату зарплат шахтарям.

Тому призначений Москвою голова окупаційної адміністрації регіону Леонід Пасєчнік, засуджений в Україні до 15 років ув'язнення, звернувся до російського правителя Путіна з проханням про додаткову підтримку, повідомляє The Moscow Times із посиланням на РБК.

Йдеться про створені під владою окупантів на базі захоплених українських шахт компанії "Торговый дом "Донской уголь" та "Промышленная группа "Родина", які через брак фінансування не можуть запустити інвестиційні проєкти на шахтах та забезпечити виплату зарплат шахтарям.

За словами Пасєчніка, окупаційна влада вже виділила з місцевого бюджету понад 1 млрд рублів у вигляді позик, які пішли на покриття заборгованості перед співробітниками.

Водночас він попередив, що якщо компанії не отримають додаткових коштів, то шахти доведеться закривати та консервувати. У такому разі будуть потрібні федеральні субсидії у розмірі 25,6 млрд рублів до кінця 2028 року, оскільки коштів на консервацію у бюджеті місцевої окупаційної адміністрації не передбачено.

Як повідомлялося, ще навесні стало відомо, що російські компанії, які орендували 15 вугільних шахт на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, відмовилися від дев'яти з них.

Тоді компанії спробували повернути шахти окупаційним адміністраціям для подальшої ліквідації, хоча раніше обіцяли вкласти в ці об'єкти 65 млрд рублів.