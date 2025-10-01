БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
На окупованому Донбасі закінчились гроші на зарплати шахтарям: просять допомоги у Путіна

В окупованій Росією Луганській області закінчились кошти на виплату зарплат шахтарям.

Тому призначений Москвою голова окупаційної адміністрації регіону Леонід Пасєчнік, засуджений в Україні до 15 років ув'язнення, звернувся до російського правителя Путіна з проханням про додаткову підтримку, повідомляє The Moscow Times із посиланням на РБК.

Йдеться про створені під владою окупантів на базі захоплених українських шахт компанії "Торговый дом "Донской уголь" та "Промышленная группа "Родина", які через брак фінансування не можуть запустити інвестиційні проєкти на шахтах та забезпечити виплату зарплат шахтарям.

За словами Пасєчніка, окупаційна влада вже виділила з місцевого бюджету понад 1 млрд рублів у вигляді позик, які пішли на покриття заборгованості перед співробітниками.

Водночас він попередив, що якщо компанії не отримають додаткових коштів, то шахти доведеться закривати та консервувати. У такому разі будуть потрібні федеральні субсидії у розмірі 25,6 млрд рублів до кінця 2028 року, оскільки коштів на консервацію у бюджеті місцевої окупаційної адміністрації не передбачено.

Як повідомлялося, ще навесні стало відомо, що російські компанії, які орендували 15 вугільних шахт на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, відмовилися від дев'яти з них.

Тоді компанії спробували повернути шахти окупаційним адміністраціям для подальшої ліквідації, хоча раніше обіцяли вкласти в ці об'єкти 65 млрд рублів.

шахтарі (291) вугілля (1920) зарплата (1184) Луганська область (202)
Ви виродки привели "русский мир " навіщо вам гроші ,що б ви виздихали.
01.10.2025 11:13 Відповісти
Кормільці всієї України і Евросоюза загрустілі? Нехай їдуть в моцкву касками постукають на червивій площі. Побачимо як путєн услишіт і полюбіт і їх і їхній бомбас
01.10.2025 11:16 Відповісти
там шо, ше не всі шахти на брухт попиляли? ох, недопрацювують ашвабадітєлі.
01.10.2025 11:21 Відповісти
Чого хотіли те і отримали.
01.10.2025 11:23 Відповісти

Довийобувались? Дофедералізувалися?
01.10.2025 11:25 Відповісти
Чумний барак.
01.10.2025 11:27 Відповісти
Путін,ввєді дєньгі!
01.10.2025 11:25 Відповісти
Х-уйло порадить їм стати "гарматним м'ясом", гроші з'являться, щоправда ненадовго, до першого штурму, а задарма роздавати гроші карлик не буде, то Україна роздавала дотації бамбасянам за збиткове вугілля, щоб не поздихали, попри те, що вони репетували "хватит кормить Украину".
01.10.2025 11:34 Відповісти
Беріть каски пізд..те до Москви та стучіть там під Мавзолей..ви це добре вміли в Києве робити ..тепер спробуйте у Москві.
01.10.2025 11:55 Відповісти

