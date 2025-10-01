Тайвань став найбільшим імпортером сировини для нафтохімії з Росії попри публічну підтримку України (оновлено)

Тайвань у першій половині 2025 року став найбільшим покупцем російського лігроїну також відомого як "нафта" (один з продуктів прямої прегонки сирої нафти, який використовується у нафтохімічній промисловості), імпортувавши цієї сировини на $1,3 млрд.

Порівнняо з 2022 роком, середньомісячний імпорт цього продукту з РФ до Тайваню зріс у 6 разів, йдеться у спільному звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), тайванської некомерційної організації Environmental Rights Foundation (ERF), німецької Ecodefense та міжнародної правозахисної організації Urgewald.

За підрахунками авторів, загалом ці закупівлі принесли бюджету РФ близько $1,7 млрд податків. Аналітики оцінюють, що цієї суми вистачило б на виробництво 170 тис. дронів типу "Гербера".

Середньомісячний обсяг імпорту Тайванем російської нафти та вугілля





Крім того, Тайвань продовжує імпортувати російське вугілля, хоча і в менших обсягах.

Така торгівельна політика контрастує з офіційною позицією Тайваню щодо підтримки України та приєднання до санкцій. Острів надав Україні $50 млн допомоги, але за імпорт російських енергоносіїв сплатив понад $11,2 млрд, що у 220 разів більше.

Державні Taipower і CPC, за даними звіту, із середини 2024 року відмовилися від російського вугілля та лігроїну. Натомість приватна Formosa Petrochemical Corporation збільшила залежність від лігроїну з РФ з 9% до 90% у першому півріччі 2025 року, ставши найбільшим покупцем із початку вторгнення.

Імпорт Тайванем російського лігроїну та вугілля. Експорт нафтохімічної продукції, ймовірно виробленої з цієї російської сировини, до США, Великої Британії та ЄС

З 24 лютого 2022 року до кінця червня 2025 року Тайвань імпортував 6,8 млн тонн російського лігроїну вартістю $4,9 млрд. Ключовим постачальником була підсанкційна російська компанія "Новатек", на яку припало 72% поставок.

Автори також фіксують ознаки порушення цінових обмежень, оскільки 88% імпорту здійснювали судна, що належать або застраховані у країнах "цінової коаліції", але ціни перевищували ліміт $45 за барель. Як приклад наводиться розвантаження 16 вересня 2025 газойлю на $43,8 млн з підсанкційного НПЗ Vadinar.

Раніше повідомлялось, що імпорт російської нафти Urals до Туреччини у вересні знизився до близько 1,2 млн тонн – мінімуму з квітня.

Трейдери пов’язують спад із конкуренцією інших постачальників і зростанням побоювань щодо західних санкцій, а також закликів президента США Дональда Трампа до країн НАТО зменшити закупівлі російської нафти.