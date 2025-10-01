Українці придбали рекордну кількість нових автомобілів за рік. Які моделі найпопулярніші?
Українці у вересні придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто, що на 20% більше, ніж у вересні 2024, і на 1% більше порівняно з минулим місяцем.
Таким чином, це став найкращий результат за останні 12 місяців, повідомляє об'єднання "Укравтопром".
Вперше лідером за кількістю проданих в Україні нових авто стала китайська BYD (989 одиниць у вересні), яка у п'ятеро перевищила свій торішній показник, а найближчими конкурентами були японська Toyota (828 од.), чиї продажі знизилися на 1%, та німецький Volkswagen (733 од., зростання на 118%).
До топ-10 найпопулярніших нових авто вересня також увійшли:
- Renault – 471 од. (-13%);
- Skoda – 467 од. (+5%);
- BMW – 366 од. (-16%);
- Hyundai – 347 од. (+47%);
- Zeekr – 248 од. (+103%);
- Mazda – 244 од. (+17%);
- Honda – 216 од. (+50%).
При цьому з-поміж конкретних моделей уперше бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.
Всього за 9 місяців 2025 року в Українізареєстровано 52,9 тис. нових легковиків, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період торік.
Раніше повідомлялось, що у серпні 2025 року середній вік легкових авто на внутрішньому ринку України склав 16,1 року.
Водночас цей показник суттєво коливається: від 11,2 року в столиці до понад 19 років на півдні та сході.
