Українці придбали рекордну кількість нових автомобілів за рік. Які моделі найпопулярніші?

Українці у вересні придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто, що на 20% більше, ніж у вересні 2024, і на 1% більше порівняно з минулим місяцем.

Таким чином, це став найкращий результат за останні 12 місяців, повідомляє об'єднання "Укравтопром".

Вперше лідером за кількістю проданих в Україні нових авто стала китайська BYD (989 одиниць у вересні), яка у п'ятеро перевищила свій торішній показник, а найближчими конкурентами були японська Toyota (828 од.), чиї продажі знизилися на 1%, та німецький Volkswagen (733 од., зростання на 118%).

До топ-10 найпопулярніших нових авто вересня також увійшли:

Renault – 471 од. (-13%);

Skoda – 467 од. (+5%);

BMW – 366 од. (-16%);

Hyundai – 347 од. (+47%);

Zeekr – 248 од. (+103%);

Mazda – 244 од. (+17%);

Honda – 216 од. (+50%).

При цьому з-поміж конкретних моделей уперше бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.

Всього за 9 місяців 2025 року в Українізареєстровано 52,9 тис. нових легковиків, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період торік.

Раніше повідомлялось, що у серпні 2025 року середній вік легкових авто на внутрішньому ринку України склав 16,1 року.

Водночас цей показник суттєво коливається: від 11,2 року в столиці до понад 19 років на півдні та сході.