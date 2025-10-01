Гетманцев пропонує знову ввести 50% податок на прибуток банків

Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев ініціював нове тимчасове підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році з одночасною забороною врахування збитків минулих періодів.

За його словами, очікуваний додатковий ресурс для бюджету складе 30 млрд грн, написав він у Телеграм.

"Війна триває. І з року в рік потреби сектору безпеки і оборони потребують дедалі більших видатків. Уже зараз підготовка Держбюджету на 2026 рік спонукає нас до важких рішень, тому для забезпечення передбачуваності податкової політики вважаю за доцільне заздалегідь (!) підняти питання про тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків на 2026 рік", – наголосив Гетманцев.

Він також зазначив, що у 2023-2024 держава ухвалювала рішення про оподаткування надприбутків банків наприкінці року, але у 2025 оподаткування, як і обіцяли, не будуть підвищувати – банки сплатять лише 25%.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Раніше повідомлялось, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт №11238.

Схвалений законопроєкт передбачає створення Національної установи розвитку (НУР), як державної спеціалізованої інституції зі статусом "банку банків" і мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки.